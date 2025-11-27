Наближається Новий рік, і багато українців уже планують святкування. Дехто хоче провести святкування у компанії друзів та знайомих, тож виникає питання щодо комендантської години на Новий рік 2026.

Чи буде комендантська година на Новий рік 2026, читайте в нашому матеріалі.

Чи скасують комендантську годину на Новий рік 2026

В Україні й надалі діє комендантська година, введена 24 лютого 2022 року як один із ключових заходів безпеки під час повномасштабної війни. Наразі це обмеження залишається чинним, а новорічна ніч не стане винятком.

Сили оборони, поліція та інші служби працюватимуть у посиленому режимі, а проведення масових святкувань у Києві не заплановано. Відмовитися від святкувань на площах Києва рекомендували у Раді оборони міста.

Основні вимоги комендантської години:

У визначений час заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях.

Під час повітряної тривоги необхідно взяти документи та пройти до найближчого укриття.

Пересування можливе лише за наявності спецперепусток.

Чи планують скасування комендантської години у новорічну ніч та як працюватиме транспорт

Усі види міського транспорту зупиняють роботу на час комендантської години. Виняток – залізниця, адже поїзди курсують за розкладом. Станції метро в цей час працюють як укриття.

Якщо поїзд прибуває вже після початку обмеження, пасажири можуть залишатися всередині вокзалу, а у залах очікування дозволено перебувати за наявності квитка. Щоб уникнути незручностей, варто прибувати на станцію до опівночі.

Що відомо про цифрові перепустки під час комендантської години у Києві

Наразі скасування комендантської години на Новий рік не планується. Ба більше, у Києві ухвалили рішення перейти на нову систему контролю пересування вночі, а місто готується до впровадження цифрових перепусток, які мають почати діяти вже у 2026 році.

Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці. Київській міській військовій адміністрації доручено підготувати необхідну нормативну базу: разом із 12-м Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ мають розробити порядок користування електронними перепустками та затвердити відповідний наказ.

Адміністрація звернеться до Київської обласної влади з пропозицією поширити нову систему і на прилеглі території.

Окремо планується створити інформаційно-комунікаційну систему, яка забезпечить управління цифровими перепустками та контроль за рухом транспортних засобів у нічний час.

Наразі комендантська година в Києві діє щодня з опівночі до п’ятої ранку. У цей період пересування дозволене лише тим, хто має спеціальні перепустки, а саме працівникам сил оборони та співробітникам критичної інфраструктури. Цифровий формат має зробити цей процес більш прозорим та зручним.

Закарпаття разом з Ужгородом залишається єдиним регіоном України, де комендантську годину не запроваджено.

