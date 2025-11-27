Анонсы российских пропагандистов о якобы захвате Купянска Харьковской области оказались преждевременными, ведь ситуация в городе для оккупантов является патовой.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Ситуация в Купянске 27 ноября

— Анонсы россиян о победе оказались преждевременными. Они проводили активные наступательные действия в начале ноября. За время наступательных действий они начали вести бои в центре города и пытались прорваться на юг. Казалось, что карта “пошла” и город уже почти взят. Но ситуация изменилась не в их пользу, — сказал Трегубов.

По его словам, сначала подобные российские заявления прозвучали из уст начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, а затем — кремлевского диктатора Владимира Путина.

Сейчас смотрят

Как объяснил Трегубов, Силы обороны Украины смогли отрезать российских солдат от снабжения.

В то же время вражеские подразделения, которые вошли в Купянск, оказались заблокированными в северных районах города. Эта ситуация продолжается до сих пор, сказал начальник управления коммуникации Объединенных сил.

В Купянске удается ликвидировать российских оккупантов, а подкрепление не подходит, поскольку военных РФ уничтожают на подступах к городу, отметил Трегубов. РФ стремится действовать активно не в самом городе, а вокруг, чтобы обойти украинских защитников.

— Ситуация для них патовая. Это иронично, потому что Путин уже выступил об окружении украинских батальонов, но подтвердить это невозможно, — утверждает Трегубов.

Однако начальник управления коммуникации Объединенных сил признал, что боевые действия в Харьковской области остаются интенсивными, а российские войска продолжают применять тактику малых пехотных групп, чтобы проникнуть в украинскую оборону.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.