Окружения нет, логистика работает: ситуация в Покровске и Мирнограде
- В Покровске продолжаются ожесточенные бои: российские оккупанты пытаются просочиться небольшими группами в центральную и южную части.
- В то же время армия РФ усиливает давление на Мирноград, стремясь перерезать логистические пути между двумя городами, что затрудняет, но не прекращает обеспечение необходимым объемом ресурсов.
В Покровске Донецкой области идут бои, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских оккупантов. В то же время враг усиливает давление на Мирноград, стремясь перерезать логистику между двумя городами.
Ситуация в Покровске 26 ноября
Окружения украинских войск в Покровске нет, хотя логистика затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме, сообщает Группировка войск Восток.
По информации украинских военных, в городе идут бои, ведь оккупанты засылают немногочисленные группы в центральную часть Покровска, стремясь создать контент для российских пропагандистов.
— Противник, пользуясь погодными условиями, пытается проникнуть в южную часть города. Наши защитники останавливают попытки небольших вражеских групп продвинуться на север, — говорится в сообщении.
В Группировке войск Восток рассказали, что армия России планировала захватить Покровск до сентября. Сейчас уже конец ноября, но бои в городе продолжаются. В результате ожесточенной борьбы враг несет огромные потери и уже вынужден привлекать резервы.
Для обороны города привлекли подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ, морской пехоты, штурмовые подразделения, отдельные подразделения Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ, Сил специальных операций, НГУ, Главного управления разведки Министерства обороны.
Ситуация в Мирнограде 26 ноября
Кроме этого, российские войска усиливают давление на Мирноград Донецкой области.
По данным Группировки войск Восток, враг пытается перерезать логистику между Покровском и Мирноградом, стремясь зайти в город.
— В ответ Силы обороны наращивают свои возможности, привлекают необходимые средства, чтобы сорвать наступательные планы россиян. Уничтожается техника и личный состав оккупантов, — говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что украинские защитники активно работают над разрушением логистики российской армии, благодаря чему существенно сократилось количество штурмовых действий с применением бронетехники со стороны России.
Однако инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно.
Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО, поделились в Группировке войск Восток. По этим же коридорам осуществляется эвакуация.
В случаях, когда сухопутная логистика является слишком опасной, для подвоза необходимого на позиции и эвакуации раненых применяются тяжелые дроны, наземные роботизированные комплексы (НРК) или работа пеших групп.
Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия для остановки продвижения врага и уверенно удерживают определенные позиции, сообщает Группировка войск Восток. Хотя логистика остается затрудненной, но обеспечивается в необходимом объеме, а окружения украинских войск нет.