В Покровске Донецкой области идут бои, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских оккупантов. В то же время враг усиливает давление на Мирноград, стремясь перерезать логистику между двумя городами.

Ситуация в Покровске 26 ноября

Окружения украинских войск в Покровске нет, хотя логистика затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме, сообщает Группировка войск Восток.

По информации украинских военных, в городе идут бои, ведь оккупанты засылают немногочисленные группы в центральную часть Покровска, стремясь создать контент для российских пропагандистов.

— Противник, пользуясь погодными условиями, пытается проникнуть в южную часть города. Наши защитники останавливают попытки небольших вражеских групп продвинуться на север, — говорится в сообщении.

В Группировке войск Восток рассказали, что армия России планировала захватить Покровск до сентября. Сейчас уже конец ноября, но бои в городе продолжаются. В результате ожесточенной борьбы враг несет огромные потери и уже вынужден привлекать резервы.

Для обороны города привлекли подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ, морской пехоты, штурмовые подразделения, отдельные подразделения Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ, Сил специальных операций, НГУ, Главного управления разведки Министерства обороны.

Ситуация в Мирнограде 26 ноября

Кроме этого, российские войска усиливают давление на Мирноград Донецкой области.

По данным Группировки войск Восток, враг пытается перерезать логистику между Покровском и Мирноградом, стремясь зайти в город.

— В ответ Силы обороны наращивают свои возможности, привлекают необходимые средства, чтобы сорвать наступательные планы россиян. Уничтожается техника и личный состав оккупантов, — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что украинские защитники активно работают над разрушением логистики российской армии, благодаря чему существенно сократилось количество штурмовых действий с применением бронетехники со стороны России.

Однако инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно.

Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО, поделились в Группировке войск Восток. По этим же коридорам осуществляется эвакуация.

В случаях, когда сухопутная логистика является слишком опасной, для подвоза необходимого на позиции и эвакуации раненых применяются тяжелые дроны, наземные роботизированные комплексы (НРК) или работа пеших групп.

Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия для остановки продвижения врага и уверенно удерживают определенные позиции, сообщает Группировка войск Восток. Хотя логистика остается затрудненной, но обеспечивается в необходимом объеме, а окружения украинских войск нет.

