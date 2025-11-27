ЗСУ заблокували війська РФ у Куп’янську, поповнення знищують на підступах – Трегубов
- Попри пропагандистські заяви РФ про нібито захоплення Куп'янська, начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація для окупантів у місті є патовою.
- Сили оборони України змогли відрізати російські підрозділи від постачання та заблокувати їх у північних районах міста, успішно знищуючи ворога на підступах.
Анонси російських пропагандистів про нібито захоплення Куп’янська Харківської області виявилися передчасними, адже ситуація у місті для окупантів є патовою.
Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
Ситуація у Куп’янську 27 листопада
– Анонси росіян про перемогу виявилися передчасними. Вони проводили активні наступальні дії на початку листопада. За час наступальних дій вони почали вести бої у центрі міста і намагалися прорватися на південь. Здавалося, що карта “пішла” і уже місто майже взяте. Але ситуація змінилася не на їхню користь, – сказав Трегубов.
За його словами, спочатку подібні російські заяви пролунали з вуст начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, а потім – кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Як пояснив Трегубов, Сили оборони України змогли відрізати російських солдатів від постачання.
Водночас ворожі підрозділи, які зайшли до Куп’янська, опинилися заблокованими у північних районах міста. Ця ситуація відбувається дотепер, сказав начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил.
У Куп’янську вдається ліквідовувати російських окупантів, а поповнення не підходить, оскільки військових РФ знищують на підступах до міста, зазначив Трегубов. РФ прагне діяти активно не у самому місті, а навколо, щоб обійти українських захисників.
– Ситуація для них патова. Це іронічно, бо уже виступив Путін про оточення українських батальйонів, але підтвердити це неможливо, – стверджує Трегубов.
Проте начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил визнав, що бойові дії у Харківській області залишаються інтенсивними, а російські війська продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп, щоб проникнути в українську оборону.