Анонси російських пропагандистів про нібито захоплення Куп’янська Харківської області виявилися передчасними, адже ситуація у місті для окупантів є патовою.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Ситуація у Куп’янську 27 листопада

– Анонси росіян про перемогу виявилися передчасними. Вони проводили активні наступальні дії на початку листопада. За час наступальних дій вони почали вести бої у центрі міста і намагалися прорватися на південь. Здавалося, що карта “пішла” і уже місто майже взяте. Але ситуація змінилася не на їхню користь, – сказав Трегубов.

За його словами, спочатку подібні російські заяви пролунали з вуст начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, а потім – кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як пояснив Трегубов, Сили оборони України змогли відрізати російських солдатів від постачання.

Водночас ворожі підрозділи, які зайшли до Куп’янська, опинилися заблокованими у північних районах міста. Ця ситуація відбувається дотепер, сказав начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил.

У Куп’янську вдається ліквідовувати російських окупантів, а поповнення не підходить, оскільки військових РФ знищують на підступах до міста, зазначив Трегубов. РФ прагне діяти активно не у самому місті, а навколо, щоб обійти українських захисників.

– Ситуація для них патова. Це іронічно, бо уже виступив Путін про оточення українських батальйонів, але підтвердити це неможливо, – стверджує Трегубов.

Проте начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил визнав, що бойові дії у Харківській області залишаються інтенсивними, а російські війська продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп, щоб проникнути в українську оборону.

