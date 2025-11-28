Информация о присутствии российских военных в окрестностях Гуляйполя, что в Запорожской области, не соответствует действительности.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

В ВСУ опровергли присутствие россиян в окрестностях Гуляйполя

— Бои действительно продолжаются на подступах к этому населенному пункту. Однако наши военные блокируют врага, удерживая позиции возле города. Оперативная постройка создана так, что врагу будет непросто зайти в этот населенный пункт, — отметил он.

Спикер подчеркнул, что в последнее время россияне значительно увеличили огневое воздействие на Силы обороны и наносят авиационные удары, применяя по два десятка КАБ по Гуляйполю и прилегающим населенным пунктам.

— Враг не только проводит до десятка штурмовых действий на наши позиции, но и не прекращает безуспешные попытки инфильтрации непосредственно в населенный пункт, — добавил Волошин.

В ВСУ сообщили, что потери противника на этом участке фронта за последнюю неделю достигают около тысячи личного состава.

Также Волошин прокомментировал видео, которое якобы выложил 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, и информацию о стабилизации фронта вблизи Гуляйполя.

OSINT-аналитики обратили внимание, что зеленые листья на деревьях не соответствуют погоде в ноябре, а ландшафт может указывать вообще на другое направление фронта.

По словам военного, видео уже удалили с ресурсов Сил обороны юга и дополнительно проверят. Однако другой информации по этому поводу он предоставить не смог.

В СПД опровергли выход россиян в Гуляйполе

В ЦПД также сообщают, что сообщения о “выходе в Гуляйполе российских войск сегодня” не соответствуют действительности.

Там отметили, что на самом деле Силы обороны уничтожили россиян, которые пытались зайти в город, и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

— Сложные бои продолжаются, на данный момент ситуация стабилизирована, — сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

Волошин добавил, что командованием были своевременно приняты необходимые меры для улучшения оборонной ситуации на Гуляйпольском направлении. На этот участок фронта были переброшены резервы.

— Распространяя подобную дезинформацию, враг пытается посеять страх среди украинцев. Такие фейки направлены на эмоциональное давление, подрыв доверия к ВСУ и расшатывание внутренней устойчивости украинского общества, — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, вчера сообщалось, что ситуация вокруг Гуляйполя Запорожской области остается критической.

Российские войска вплотную приблизились к окраинам города, а проблемы внутри украинских подразделений вызвали хаос и привели к потерям.

Из-за несанкционированного отхода одного из украинских подразделений вблизи Гуляйполя россияне смогли обойти и ударить в фланг Сил обороны.

В результате этого столкновения, по сообщению Волошина, несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

