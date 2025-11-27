Бои за Гуляйполе: критический прорыв, расстрел пленных и срочная стабилизация ситуации ВСУ
- Ситуация возле Гуляйполя Запорожской области, где из-за несогласованного ухода подразделения враг вошел во фланг, была критической. По данным DeepState, город был "в шаге от потери".
- Однако командование Сил обороны Юга своевременно ввело резервы. В то же время правоохранительные органы расследуют расстрел пяти пленных украинских защитников.
Ситуация вокруг Гуляйполя Запорожской области остается критической. Российские войска вплотную приблизились к окраинам города, а проблемы внутри украинских подразделений вызвали хаос и привели к потерям.
Бои за Гуляйполе: что произошло на этом направлении
Несогласованный отход одного из украинских подразделений возле Гуляйполя позволил врагу зайти в фланг Сил обороны. После этого столкновения несколько украинских военных считаются без вести пропавшими, сообщил Интерфакс-Украина спикер Сил обороны Юга.
По его словам, хотя была запланирована перегруппировка и переформатирование обороны Гуляйполя для сохранения личного состава, однако все же одно из подразделений несогласованно покинуло позиции.
Как объяснил Волошин, это обнажило фланг смежного подразделения, чем и воспользовался противник, подойдя ближе к Силам обороны, что также было осложнено погодными условиями.
Спикер отметил, что произошли боевые столкновения, после которых несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Волошин подчеркнул, что сейчас уточняется информация о том, что на самом деле произошло.
В случае подтверждения военного преступления, совершенного российскими военными с нарушением Женевской конвенции, Украина обратится в судебные и правозащитные инстанции, чтобы обеспечить наказание виновных, утверждает Волошин.
В то же время спикер объяснил, что командование Сил обороны Юга своевременно отреагировало на ситуацию, приняв необходимые меры для улучшения обороны на Гуляйпольском направлении, в частности в результате введения резервов.
Ситуация на Гуляйпольском направлении 27 ноября
Днем 27 ноября проект DeepState заявил о критическом моменте, когда Украина была “в шаге от потери Гуляйполя”. Ситуация начала ухудшаться после потери Полтавки, Успеновки и ряда населенных пунктов в начале ноября.
Однако оперативную обстановку на Гуляйпольском направлении удалось взять под контроль и стабилизировать, согласно обновленным данным ВСУ и военных аналитиков.
— События, которые произошли за последнюю неделю, могли бы завершиться полной потерей города уже в этом месяце. Это тот случай, когда благодаря правильным решениям военного командования удалось избежать большой трагедии, — говорится в заявлении DeepState.
Аналитики уточнили, что командование ОК Юг и 225 отдельного штурмового полка сумели стабилизировать ситуацию возле Гуляйполя, ликвидировав хаос в боевых порядках и выставив новую линию обороны, что значительно замедлило продвижение врага.
В связи с резонансом, отметили в DeepState, привлечены правоохранители и военный омбудсмен для определения обстоятельств.
Убийство украинских защитников на Гуляйпольском направлении
В Запорожской области российские оккупанты на Гуляйпольском направлении убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен и не могли сопротивляться.
Как сообщает Офис генерального прокурора, утром 27 ноября на Гуляйпольском направлении военные России хладнокровно расстреляли украинских защитников, находившихся в плену.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением.
По информации Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили 10 попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка и Гуляйполе.
— Четыре атаки врага продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Тернуватое и Гуляйполе, — рассказали в Генштабе.
Расстояние Гуляйполе — Запорожье
Расстояние между Гуляйполем и Запорожьем составляет примерно 103 км, которое на автомобиле обычно можно преодолеть за 1 час 37 минут, хотя фактическое время зависит от дорожной ситуации.
Гуляйполе — население
В январе 2022 года население города Гуляйполе насчитывало более 12,5 тыс. человек.
По некоторым данным, к февралю 2024 года количество жителей сократилось до 2 тыс. человек, но эта информация требует дополнительного подтверждения.
Гуляйполе на карте
Гуляйполе — город, расположенный в Запорожской области. Является административным центром Гуляйпольской городской общины в Пологовском районе.
Важно отметить, что 1 октября 2025 года Гуляйполе получило почетную награду Город-герой Украины после указа президента Украины.