Ситуация вокруг Гуляйполя Запорожской области остается критической. Российские войска вплотную приблизились к окраинам города, а проблемы внутри украинских подразделений вызвали хаос и привели к потерям.

Бои за Гуляйполе: что произошло на этом направлении

Несогласованный отход одного из украинских подразделений возле Гуляйполя позволил врагу зайти в фланг Сил обороны. После этого столкновения несколько украинских военных считаются без вести пропавшими, сообщил Интерфакс-Украина спикер Сил обороны Юга.

По его словам, хотя была запланирована перегруппировка и переформатирование обороны Гуляйполя для сохранения личного состава, однако все же одно из подразделений несогласованно покинуло позиции.

Как объяснил Волошин, это обнажило фланг смежного подразделения, чем и воспользовался противник, подойдя ближе к Силам обороны, что также было осложнено погодными условиями.

Спикер отметил, что произошли боевые столкновения, после которых несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Волошин подчеркнул, что сейчас уточняется информация о том, что на самом деле произошло.

В случае подтверждения военного преступления, совершенного российскими военными с нарушением Женевской конвенции, Украина обратится в судебные и правозащитные инстанции, чтобы обеспечить наказание виновных, утверждает Волошин.

В то же время спикер объяснил, что командование Сил обороны Юга своевременно отреагировало на ситуацию, приняв необходимые меры для улучшения обороны на Гуляйпольском направлении, в частности в результате введения резервов.

Ситуация на Гуляйпольском направлении 27 ноября

Днем 27 ноября проект DeepState заявил о критическом моменте, когда Украина была “в шаге от потери Гуляйполя”. Ситуация начала ухудшаться после потери Полтавки, Успеновки и ряда населенных пунктов в начале ноября.

Однако оперативную обстановку на Гуляйпольском направлении удалось взять под контроль и стабилизировать, согласно обновленным данным ВСУ и военных аналитиков.

— События, которые произошли за последнюю неделю, могли бы завершиться полной потерей города уже в этом месяце. Это тот случай, когда благодаря правильным решениям военного командования удалось избежать большой трагедии, — говорится в заявлении DeepState.

Аналитики уточнили, что командование ОК Юг и 225 отдельного штурмового полка сумели стабилизировать ситуацию возле Гуляйполя, ликвидировав хаос в боевых порядках и выставив новую линию обороны, что значительно замедлило продвижение врага.

В связи с резонансом, отметили в DeepState, привлечены правоохранители и военный омбудсмен для определения обстоятельств.

Убийство украинских защитников на Гуляйпольском направлении

В Запорожской области российские оккупанты на Гуляйпольском направлении убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен и не могли сопротивляться.

Как сообщает Офис генерального прокурора, утром 27 ноября на Гуляйпольском направлении военные России хладнокровно расстреляли украинских защитников, находившихся в плену.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили 10 попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка и Гуляйполе.

— Четыре атаки врага продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Тернуватое и Гуляйполе, — рассказали в Генштабе.

Расстояние Гуляйполе — Запорожье

Расстояние между Гуляйполем и Запорожьем составляет примерно 103 км, которое на автомобиле обычно можно преодолеть за 1 час 37 минут, хотя фактическое время зависит от дорожной ситуации.

Гуляйполе — население

В январе 2022 года население города Гуляйполе насчитывало более 12,5 тыс. человек.

По некоторым данным, к февралю 2024 года количество жителей сократилось до 2 тыс. человек, но эта информация требует дополнительного подтверждения.

Гуляйполе на карте

Гуляйполе — город, расположенный в Запорожской области. Является административным центром Гуляйпольской городской общины в Пологовском районе.

Важно отметить, что 1 октября 2025 года Гуляйполе получило почетную награду Город-герой Украины после указа президента Украины.

