Возле Гуляйполя Запорожской области Силы обороны Украины сдержали наступление российских оккупантов и вернули контроль над ситуацией на направлении.

Ситуация возле Гуляйполя 28 ноября

Как сообщают Силы обороны Юга Украины, возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, другие смежные штурмовые и механизированные подразделения вернули под контроль ситуацию.

Там отмечают, что фронт на Гуляйпольском направлении удалось стабилизировать, а российское наступление — остановлено.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка и Гуляйполе.

27 ноября сообщалось, что ситуация вблизи Гуляйполя является критической, поскольку российские войска вплотную подошли к окраинам города.

Как отмечалось, такое обострение частично было вызвано внутренними проблемами в украинских подразделениях, которые вызвали хаос и привели к потерям.

Известно, что россияне убили пятерых украинских воинов, и сейчас продолжается расследование этих обстоятельств.

Фото: Силы обороны Юга Украины

