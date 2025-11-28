Ситуация у Гуляйполя: фронт стабилизирован, наступление оккупантов остановлено
- Силы обороны Украины успешно сдержали наступление российских оккупантов на Гуляйпольском направлении.
- Как сообщает командование Сил обороны Юга, 33 отдельный штурмовой полк и смежные подразделения вернули контроль над ситуацией и стабилизировали фронт.
Возле Гуляйполя Запорожской области Силы обороны Украины сдержали наступление российских оккупантов и вернули контроль над ситуацией на направлении.
Ситуация возле Гуляйполя 28 ноября
Как сообщают Силы обороны Юга Украины, возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, другие смежные штурмовые и механизированные подразделения вернули под контроль ситуацию.
Там отмечают, что фронт на Гуляйпольском направлении удалось стабилизировать, а российское наступление — остановлено.
По информации Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка и Гуляйполе.
27 ноября сообщалось, что ситуация вблизи Гуляйполя является критической, поскольку российские войска вплотную подошли к окраинам города.
Как отмечалось, такое обострение частично было вызвано внутренними проблемами в украинских подразделениях, которые вызвали хаос и привели к потерям.
Известно, что россияне убили пятерых украинских воинов, и сейчас продолжается расследование этих обстоятельств.
Фото: Силы обороны Юга Украины