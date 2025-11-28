Інформація щодо присутності російських військових на околицях Гуляйполя, що на Запоріжжі, не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

У ЗСУ заперечили присутність росіян на околицях Гуляйполя

– Бої дійсно тривають на підступах до цього населеного пункту. Проте наші військові блокують ворога, утримуючи позиції біля міста. Оперативна побудова створена так, що ворогу буде непросто зайти в цей населений пункт, – зазначив він.

Речник наголосив, що останнім часом росіяни значно збільшили вогневий вплив на Сили оборони і завдають авіаційних ударів, застосовуючи по два десятки КАБів по Гуляйполю і прилеглих населених пунктах.

– Ворог не лише проводить до десятка штурмових дій на наші позиції, але і не припиняє безуспішні спроби інфільтрації безпосередньо в населений пункт, – додав Волошин.

У ЗСУ повідомили, що втрати противника на цій ділянці фронту за останній тиждень сягають близько тисячі особового складу.

Також Волошин прокоментував відео, що нібито виклав 33-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ, та інформацію про стабілізацію фронту поблизу Гуляйполя.

OSINT-аналітики звернули увагу, що зелене листя на деревах не відповідає погоді в листопаді, а ландшафт може вказувати взагалі на інший напрямок фронту.

За словами військового, відео вже видалили з ресурсів Сил оборони півдня й додатково перевірять. Однак іншої інформації щодо цього він надати не зміг.

У ЦПД спростували захід росіян у Гуляйполе

У ЦПД також повідомляють, що повідомлення про “захід у Гуляйполе російських військ сьогодні” не відповідають дійсності.

Там зауважили, що насправді Сили оборони знищили росіян, які намагалися зайти в місто, та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

– Складні бої тривають, станом на зараз ситуація стабілізована, – повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

Волошин додав, що командуванням були вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на Гуляйпільському напрямку. На цю ділянку фронту були перекинуті резерви.

– Поширюючи подібну дезінформацію, ворог намагається посіяти страх серед українців. Такі фейки спрямовані на емоційний тиск, підрив довіри до ЗСУ та розхитування внутрішньої стійкості українського суспільства, – наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що ситуація навколо Гуляйполя Запорізької області залишається критичною.

Російські війська впритул наблизилися до околиць міста, а проблеми всередині українських підрозділів спричинили хаос і призвели до втрат.

Через несанкціонований відхід одного з українських підрозділів поблизу Гуляйполя росіяни змогли обійти та вдарити у фланг Сил оборони.

Унаслідок цього зіткнення, за повідомленням Волошина, кілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

