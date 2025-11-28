Карта боевых действий — где идут бои в Украине на 28 ноября 2025 года. В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о полномасштабном российском вторжении.

По состоянию на 22:00 27 ноября, по данным Генштаба, всего с начала суток произошло 231 боестолкновение.

Российские оккупанты нанесли 25 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб. Армия РФ привлекла для поражения 1727 дронов-камикадзе, осуществив 2 535 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2025

Российские наступления на фронте в значительной степени носили ситуативный характер и были обусловлены сезонными погодными условиями, пишут в Институте изучения войны (ISW).

Там отмечают, что украинские войска доказали свою эффективность в сдерживании российского наступления и проведении успешных контрнаступлений, особенно при условии надлежащей укомплектованности и оснащения.

Ситуация в Украине на 28 ноября 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении с начала суток россияне 29 раз атаковали позиции вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбковки, Ольговки, Ставок, Дробышево, Александровки.

На Славянском направлении враг 13 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении россияне 27 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в направлениях Константиновки, Иванополья, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.

На Покровском направлении российские подразделения 58 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шаховое, Новое Шаховое, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономичное, Песчаное, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришиного и Новопавловки.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степовое, Красногорское и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении защитники остановили 16 попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции в сторону Новоандеевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Потери РФ 28 ноября 2025

На Покровском направлении Россия понесла значительные потери. По подсчетам Генерального штаба ВСУ, за сутки на этом направлении обезврежено 150 оккупантов, из которых 108 — безвозвратно.

В Генштабе рассказали, что там украинские защитники уничтожили боевую машину пехоты, девять единиц автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов, единицу специальной техники и два укрытия оккупантов.

Кроме этого, воины ВСУ на Покровском направлении поразили две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 12 укрытий для личного состава врага.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

