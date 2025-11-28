Карта бойових дій – де йдуть бої в Україні на 28 листопада 2025 року. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення.

Станом на 22:00 27 листопада, за даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 231 боєзіткнення.

Російські окупанти завдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Армія РФ залучила для ураження 1727 дронів-камікадзе, здійснивши 2 535 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карта бойових дій в Україні на 28 листопада 2025

Російські наступи на фронті значною мірою мали ситуативний характер і були зумовлені сезонними погодними умовами, пишуть в Інституті вивченні війни (ISW).

Там зазначають, що українські війська довели свою ефективність у стримуванні російського наступу та проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови належної укомплектованості та оснащення.

Ситуація в Україні на 28 листопада 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку з початку доби росіяни 29 разів атакували позиції поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставок, Дробишевого, Олександрівки.

На Слов’янському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі Часового Яру та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у напрямках Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр.

На Покровському напрямку російські підрозділи 58 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку оборонці зупинили 16 спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Втрати РФ 28 листопада 2025

особового складу – близько 1 170 790 (+1 100);

танків – 11 380 (+7);

бойових броньованих машин – 23 643 (+15);

артилерійських систем – 34 730 (+21);

РСЗВ – 1 550;

засобів ППО – 1 253;

літаків – 430;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63);

крилатих ракет – 3 995;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 399 (+48);

спеціальної техніки – 4 008.

Зокрема, на Покровському напрямку Росія зазнала значних втрат. За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, за добу на цьому напрямку знешкоджено 150 окупантів, з яких 108 – безповоротно.

У Генштабі розповіли, що там українські захисники знищили бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки та два укриття окупантів.

Крім цього, воїни ЗСУ на Покровському напрямку уразили дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 12 укриттів для особового складу ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 374-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

