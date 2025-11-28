Российские агрессоры во время штурма позиций в районе Гнатовки Покровского района в ноябре 2025 года окружили и взяли в плен военного ВСУ, после чего его избили и расстреляли.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Расстрел и избиение украинского военнопленного: что известно

Согласно расследованию, один из оккупантов связал пленному украинскому защитнику руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове.

Сейчас смотрят

– Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли. Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, – отметили в прокуратуре.

Сообщается, что прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас Донецкая облпрокуратура проводит неотложные розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия и конкретных лиц, совершивших преступление.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Россия использует демонстративные казни и насилие в войнах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.