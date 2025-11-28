Російські агресори під час штурму позицій у районі Гнатівки Покровського району у листопаді 2025 року оточили і взяли в полон військового ЗСУ, після чого його побили та розстріляли.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Розстріл та побиття українського військовополоненого: що відомо

Згідно розслідування, один із окупантів зв’язав полоненому українському захиснику руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові.

– Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли. Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, – зауважили в прокуратурі.

Повідомляється, що прокурори почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі Донецька облпрокуратура проводить невідкладні розшукові дії, щоб встановити всі обставини події та конкретних осіб, які вчинили злочин.

