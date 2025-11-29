Люди, які поки що не зважилися стати на сторону світла або не подолали свої лінощі, мають прийняти рішення перейти на українську мову хоча б для самозбереження, щоб вони або їхні діти не були в Росії.

Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю Укрінформ.

Івановська про важливість української мови

– Ми оголені перед ворогом у ментальному сенсі. Він нас бере без бою. Але я люблю цю приказку: духом не впадеш – силою не візьмуть. Мова – це наш дух і святиня. Начебто доводиться говорити високопарні речі, але без цього ніяк, – заявила вона.

На думку уповноваженої, саме спрощене розуміння значення мови та привело до нинішнього стану.

За її словами, немає зараз в Україні людини, яка не розуміла б української мови або не змогла б висловити елементарно свою думку.

Проте вона вважає, що необхідно брати вищу планку та говорити про мову як про ідентичність.

Івановська стверджує, що йдеться про усвідомлення серцем і розумом. Якщо змалечку привчати дітей до мовних кайданів ворога, то навряд в Україні вдасться подолати цю небезпеку, яка зараз є, припустила уповноважена.

Формування української мовної політики російським диктатором Володимиром Путіним – це його стратегія та мета.

Українство вже заплатило високу ціну за право визначати на своїй землі, якою мовою говорити, наголосила вона.

– Я добре вивчила настрої суспільства. Йому не байдуже це питання. Кількість скарг щодо порушення мовного закону постійно збільшується. Це свідчить, що примирення тут не буде. Сподіваюся, – припустила уповноважена із захисту державної мови.

