Министерство цифровой трансформации объявило общеукраинский конкурс на название для новой большой языковой модели — национального искусственного интеллекта (LLM).

Именно эта модель, над которой государство работает совместно с компанией Киевстар, станет основой будущих государственных и бизнес-инструментов ИИ.

В Минцифры отмечают, что новый ИИ должен чувствовать украинский язык, диалекты, юмор и локальный контекст, поэтому важно, чтобы название для модели выбрали сами граждане.

Как принять участие в конкурсе

Предложения принимаются в комментариях под постом на Instagram-странице до 5 декабря включительно. После завершения этапа сбора идей команда разработчиков выберет десять лучших вариантов.

Далее украинцы смогут проголосовать за понравившееся название в приложении Дія. Именно результаты голосования определят финальный вариант, который получит национальная языковая модель.

В Минцифры объясняют, что эта языковая модель станет ключевым элементом будущей экосистемы украинских ИИ-решений и будет использоваться в государственных сервисах, образовании, науке, бизнесе и обороне.

В Киевстаре добавляют, что важно привлечь граждан к выбору названия, ведь оно станет частью цифровой идентичности страны, так же как домен .ua или приложение Дія.

Что получат победители

Участники, чьи варианты названий попадут в финальное голосование в Дії, будут соревноваться за подарки от Киевстара. В частности, за первые три места предусмотрен приз в виде флагманского смартфона Samsung.

Разработчики напоминают, что первую версию национальной модели ИИ представят до конца 2025 года. После тестового периода ее откроют в формате open-source для украинских бизнесов.

Источник : Министерство цифровой трансформации

