Полностью разбивает заявления Путина: Кузан о ситуации в Покровске и Купянске
- Окружения Купянска нет, оккупанты там уничтожаются в промышленных масштабах.
- Наши военные не дают россиянам закрепиться в самом Покровске.
- В Гуляйполе ситуация сложная, украинские военные отошли с некоторых позиций, сохраняя свою боеготовность.
На Покровском и Купянском направлениях ситуация остается сложной, но контролируемой.
Покровск, Гуляйполе и Купянск: какая там ситуация
Как рассказал в эфире телемарафона Єдині новини глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, украинские военные готовят нашу международную переговорную позицию, в частности, полностью разбивая любые аргументы Путина, фактически нивелируя его заявление относительно захвата Россией Покровска.
– Север – за нами, Юг – за россиянами, весь центр Покровска является сплошной серой зоной поражения. Там наши штурмовики, наши десантники активно проводят вылазки, уничтожают российские гнезда, места накопления их живой силы. И фактически они не дают россиянам не то, что продвинуться, а закрепиться в самом Покровске, – заявил он.
Ситуация в Гуляйполе остается сложной, с некоторых позиций украинские военные отошли, сохраняя свою боеготовность, отметил Кузан. По его словам, расстояние между передовыми подразделениями врага и нашей линией обороны увеличивается, и мы уничтожаем большее количество врагов именно на этом направлении, загоняя его в низины, атакуя при этом сверху.
— По Купянску так же, россияне проводят операцию, они пытаются догнать то политическое заявление Путина, которое он сказал, что мол, Купянск уже окружен и там уже идут стабилизационные мероприятия. Ничего такого там и в помине нет, оккупанты там уничтожаются в промышленных масштабах, — добавил Кузан.