На Покровском и Купянском направлениях ситуация остается сложной, но контролируемой.

Покровск, Гуляйполе и Купянск: какая там ситуация

Как рассказал в эфире телемарафона Єдині новини глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, украинские военные готовят нашу международную переговорную позицию, в частности, полностью разбивая любые аргументы Путина, фактически нивелируя его заявление относительно захвата Россией Покровска.

– Север – за нами, Юг – за россиянами, весь центр Покровска является сплошной серой зоной поражения. Там наши штурмовики, наши десантники активно проводят вылазки, уничтожают российские гнезда, места накопления их живой силы. И фактически они не дают россиянам не то, что продвинуться, а закрепиться в самом Покровске, – заявил он.

Ситуация в Гуляйполе остается сложной, с некоторых позиций украинские военные отошли, сохраняя свою боеготовность, отметил Кузан. По его словам, расстояние между передовыми подразделениями врага и нашей линией обороны увеличивается, и мы уничтожаем большее количество врагов именно на этом направлении, загоняя его в низины, атакуя при этом сверху.

Сейчас смотрят

— По Купянску так же, россияне проводят операцию, они пытаются догнать то политическое заявление Путина, которое он сказал, что мол, Купянск уже окружен и там уже идут стабилизационные мероприятия. Ничего такого там и в помине нет, оккупанты там уничтожаются в промышленных масштабах, — добавил Кузан.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.