На Покровському та Куп’янському напрямках ситуація залишається складною, проте контрольованою.

Покровськ, Гуляйполе та Куп’янськ: яка там ситуація

Як розповів в ефірі телемарафону Єдині новини голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, українські військові готують нашу міжнародну переговорну позицію, зокрема, повністю розбиваючи будь-які аргументи Путіна, фактично нівелюючи його заяву щодо захоплення Росією Покровська.

– Північ – за нами, Південь – за росіянами, весь центр Покровська є суцільною сірою зоною ураження. Саме там наші штурмовики, наші десантники активно проводять вилазки, знищують російські гнізда, місця накопичення їх живої сили. І фактично вони не дають росіянам не те, що просунутися, а закріпитися у самому Покровську, – заявив він.

Ситуація у Гуляйполі залишається складною, українські військові відійшли з деяких позицій, зберігаючи свою боєготовність, зауважив Кузан. За його словами, відстань між передовими підрозділами ворога і нашою лінією оборони збільшується і ми знищуємо більшу кількість ворогів саме на цьому напрямку, заганяючи його у низини, атакуючи при цьому згори.

– По Куп’янську так само, росіяни проводять операцію, вони намагаються догнати ту політичну заяву Путіна, яку він виголосив, що мовляв Куп’янськ вже оточений і там вже тривають стабілізаційні заходи. Нічого такого там й близько немає, окупанти там знищуються у промислових масштабах, – додав Кузан.

