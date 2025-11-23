Спецназовцы Альфы Службы безопасности Украины нанесли серию точных ударов по позициям врага в Покровске Донецкой области и во временно оккупированных районах области.

Спецназ СБУ нанес удар по оккупантам в Покровске и на ВОТ

Как сообщается в Telegram-канале спецслужбы, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.

Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и Гербера в тылу противника на территории Донецкой области.

В СБУ сообщили, что во время ударов были использованы беспилотные аппараты FP-2 с боевыми зарядами массой 105 кг, “что обеспечило высокую эффективность операции”.

К слову, сегодня также сообщалось, что подразделения Сил специальных операций с применением дронов Middle strike нанесли серию ударов по врагу, который ведет наступательные действия в направлении Покровско-Мирноградской агломерации.

Речь идет о складах боеприпасов РФ, также под ударом оказалось место скопления штурмовых групп российской армии.

А вчера ГВ Восток сообщало, что на Покровском направлении РФ вынуждена задействовать резервы из-за больших потерь.

