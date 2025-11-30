Россия нанесла прицельный удар по энергетической инфраструктуре Сумщины 30 ноября.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и Сумской городской совет.

Нет света и воды в Сумах и районе

В результате очередной вражеской атаки на Сумщину 30 ноября в Сумском районе возникли значительные перебои с электро- и водоснабжением.

Как сообщил глава ОВА, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру Сумской общины.

В результате попадания вспыхнул пожар, а в Песчанском старостате повреждения получил жилой сектор.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия атаки с учетом ситуации с безопасностью, а энергетики занимаются восстановлением стабильного электроснабжения.

Проблемы с электричеством вызвали и перебои в водоснабжении.

Коммунальное предприятие Городской водоканал сообщило, что с 12:20 обесточен один из водозаборов города.

Без воды остались жители Веретеновки, Анновки и ряда улиц — Степана Бандеры, Белопольского пути, Засумской, Лепеховской, Ильинской, Добровольной, Косовщинской, Ремесленной, Металлургов и прилегающих территорий.

Если энергоснабжение не удастся восстановить в ближайшие часы, водозабор переведут на аварийно-резервное питание.

В таком случае вода будет подаваться по графику — 30 ноября с 17:00 до 22:00 — и с пониженным давлением.

Сумской городской совет заверил, что полноценное водоснабжение восстановят сразу после возвращения стабильного электропитания.

