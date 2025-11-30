У Сумах і районі частково немає світла та води після удару РФ
Росія завдала прицільного удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини 30 листопада.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та Сумська міська рада.
Немає світла та води в Сумах і районі
Унаслідок чергової ворожої атаки 30 листопада у Сумському районі виникли значні перебої з електро- та водопостачанням.
Як повідомив очільник ОВА, удар припав на цивільну інфраструктуру Сумської громади.
Після влучання спалахнула пожежа, а в Піщанському старостаті пошкоджень зазнав житловий сектор.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
На місці працюють усі необхідні служби, які ліквідують наслідки атаки з урахуванням безпекової ситуації, а енергетики займаються відновленням стабільного електропостачання.
Проблеми з електрикою спричинили й перебої у водопостачанні.
Комунальне підприємство Міськводоканал повідомило, що з 12:20 знеструмлено один із водозаборів міста.
Без води залишилися жителі Веретенівки, Ганнівки та низки вулиць — Степана Бандери, Білопільського шляху, Засумської, Лепехівської, Іллінської, Добровільної, Косівщинської, Ремісничої, Металургів та прилеглих територій.
Якщо енергоживлення не вдасться відновити найближчими годинами, водозабір переведуть на аварійно-резервне живлення.
У такому разі вода подаватиметься за графіком — 30 листопада з 17:00 до 22:00 — та з пониженим тиском.
Сумська міська рада запевнила, що повноцінне водопостачання відновлять одразу після повернення стабільного електроживлення.