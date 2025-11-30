Росія завдала прицільного удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини 30 листопада.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та Сумська міська рада.

Немає світла та води в Сумах і районі

Унаслідок чергової ворожої атаки 30 листопада у Сумському районі виникли значні перебої з електро- та водопостачанням.

Як повідомив очільник ОВА, удар припав на цивільну інфраструктуру Сумської громади.

Після влучання спалахнула пожежа, а в Піщанському старостаті пошкоджень зазнав житловий сектор.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

На місці працюють усі необхідні служби, які ліквідують наслідки атаки з урахуванням безпекової ситуації, а енергетики займаються відновленням стабільного електропостачання.

Проблеми з електрикою спричинили й перебої у водопостачанні.

Комунальне підприємство Міськводоканал повідомило, що з 12:20 знеструмлено один із водозаборів міста.

Без води залишилися жителі Веретенівки, Ганнівки та низки вулиць — Степана Бандери, Білопільського шляху, Засумської, Лепехівської, Іллінської, Добровільної, Косівщинської, Ремісничої, Металургів та прилеглих територій.

Якщо енергоживлення не вдасться відновити найближчими годинами, водозабір переведуть на аварійно-резервне живлення.

У такому разі вода подаватиметься за графіком — 30 листопада з 17:00 до 22:00 — та з пониженим тиском.

Сумська міська рада запевнила, що повноцінне водопостачання відновлять одразу після повернення стабільного електроживлення.

