Силы обороны Украины почти вытеснили оккупантов из Купянска, несмотря на то, что Россия заявила о якобы захвате города.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного пресс-брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский о ситуации в Купянске

— Хотя Россия говорит, что она захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города. То есть, понимаете, к этой информации мы все должны относиться объективно, — сказал Зеленский.

По словам президента, у России есть продвижение, несколько наступательных действий и операций. Но ни одна из этих операций не была успешной, заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас идут сложные бои в Покровске и на других направлениях.

Однако украинские защитники имеют больше успеха на Купянском направлении, объяснил президент.

— Российских воинов много. Наибольшие потери у них именно за позапрошлый месяц — это октябрь. Наибольшие потери российских военных за почти четыре года войны. Это с видеоподтверждением — 25,5 тыс. военных было убито, — сказал он.

По его мнению, некоторые продвижения безусловно есть, ведь речь идет о контактной линии, которая может меняться как в одну сторону, так и в другую.

