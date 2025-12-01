Сили оборони України майже вичистили окупантів з Куп’янська, попри те, що Росія заявила про нібито захоплення міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного пресбрифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський про ситуацію у Куп’янську

– Хоча Росія каже, що вона захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто, розумієте, до цієї інформації ми всі повинні ставитися об’єктивно, – сказав Зеленський.

За словами президента, у Росії є просування, кілька наступальних дій і операцій. Але жодна з цих операцій не була успішною, заявив Зеленський.

Зараз дивляться

Він наголосив, що наразі точаться складні бої у Покровську і на інших напрямках.

Проте українські захисники мають більше успіху на Куп’янському напрямку, пояснив президент.

– Російських воїнів багато. Найбільші втрати у них саме за позаминулий місяць – це жовтень. Найбільші втрати російських військових за майже чотири роки війни. Це з відеопідтвердженням – 25,5 тис. військових було вбито, – сказав він.

На його думку, деякі просування безумовно є, адже йдеться про контактну лінію, яка може змінюватися як в один бік, так і в інший.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.