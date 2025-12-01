Майже вичистили окупантів: Зеленський спростував фейки РФ про захоплення Куп’янська
- Президент України Володимир Зеленський спростував заяви Росії про нібито захоплення Куп'янська.
- Він повідомив, що Сили оборони майже вичистили окупантів із міста, українські захисники мають успіх на Куп'янському напрямку.
Сили оборони України майже вичистили окупантів з Куп’янська, попри те, що Росія заявила про нібито захоплення міста.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного пресбрифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зеленський про ситуацію у Куп’янську
– Хоча Росія каже, що вона захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто, розумієте, до цієї інформації ми всі повинні ставитися об’єктивно, – сказав Зеленський.
За словами президента, у Росії є просування, кілька наступальних дій і операцій. Але жодна з цих операцій не була успішною, заявив Зеленський.
Він наголосив, що наразі точаться складні бої у Покровську і на інших напрямках.
Проте українські захисники мають більше успіху на Куп’янському напрямку, пояснив президент.
– Російських воїнів багато. Найбільші втрати у них саме за позаминулий місяць – це жовтень. Найбільші втрати російських військових за майже чотири роки війни. Це з відеопідтвердженням – 25,5 тис. військових було вбито, – сказав він.
На його думку, деякі просування безумовно є, адже йдеться про контактну лінію, яка може змінюватися як в один бік, так і в інший.