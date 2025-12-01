Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага в Покровске Донецкой области. В то же время в Мирнограде логистика остается затрудненной. Украинские воины готовятся к выполнению задач в зимний период, укрепляют и должным образом обустраивают позиции.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины 1 декабря.

Какова ситуация в Покровске 1 декабря

По информации 7 корпуса ДШВ, в прошлом месяце враг повторно провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации, ведь военно-политическое руководство России объявило о так называемом окружении группировки еще в октябре.

— Вместо этого оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях, — говорится в заявлении.

В ноябре украинские военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 российского оккупанта, еще 545 — ранены.

Силы обороны Украины уничтожили и повредили 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка, сообщили в 7 корпусе ДШВ. Также украинские воины сбили 3 220 беспилотников всех видов.

Как отмечается, только в Покровске за прошлый месяц наши защитники уничтожили 519 оккупантов и 131 – ранили. Такое количество потерь сопоставимо с численностью целого батальона, пояснили в 7 корпусе ДШВ.

Ситуация в Мирнограде 1 декабря

— Логистические пути уязвимы для огневого воздействия противника, что затрудняет обеспечение и маневр, — говорится в сообщении.

По данным 7 корпуса ДШВ, фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики.

— Поэтому подобные перемещения врага – не признак окружения, – отмечается в заявлении.

В частности, в Мирнограде логистика остается затрудненной. Украинские подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. В частности, на днях украинские военные проводили замену личного состава.

В 7 корпусе ДШВ обнародовали результаты работы 425 отдельного штурмового полка Скала совместно со смежными подразделениями, действующими в Покровске к югу от железнодорожного полотна.

Там добавили, что после обнаружения семи российских оккупантов украинские военные вступили в бой. Часть зачистили в стрелковом бою.

Другую часть, которая притворялась мертвыми, удалось ликвидировать с помощью FPV.

