Украина впервые заняла свое место в глобальном рейтинге как полноценный производитель оружия.

Об этом сообщил генеральный директор АО Украинская оборонная промышленность Герман Сметанин.

Место Украины как производителя оружия

Он рассказал, что шведский аналитический центр SIPRI опубликовал свежий рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений в мире. По его словам, впервые в истории в список вошла компания Украинская оборонная промышленность.

Он рассказал, что предприятие заняло 52 из 100 мест в общем рейтинге. В то же время компания — на шестом месте по темпам роста.

Как отметил Сметанин, доходы в 2024 году составляют $3 млрд. Рост по сравнению с 2023 годом составляет 41%.

В целом 100 крупнейших компаний мира в 2024 году получили $679 млрд от продажи вооружений. Рост обеспечили прежде всего США и Европа, отметил гендиректор АО Украинская оборонная промышленность.

По словам Сметанина, единственная региональная группа с падением — Азия, однако это объясняется в основном сокращением доходов от вооружений в Китае.

Среди лидеров рейтинга:

Lockheed Martin (США) – $64,6 млрд (+3,2%);

RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%);

Northrop Grumman (США) – $37,8 млрд (+3,3%);

BAE Systems (Великобритания) – $33,7 млрд (+6,9%);

General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%).

Укроборонпром или предприятия, входящие в группу, имеют активные партнерства почти с каждой из этих компаний, отметил Герман Сметанин.

Он отметил, что европейские производители оружия выросли в среднем на 13%:

Rheinmetall (Германия): +47%;

BAE Systems (Великобритания): +6,9%;

Czechoslovak Group (Чехия): рекорд +193% (половина доходов – производство для Украины);

Diehl (Германия): +53%.

На этом фоне рост на 41% в украинской компании – это уровень европейских стран, ведь ни одна из них не работает в столь сложных условиях.

АО Украинская оборонная промышленность оказалось на шестом месте в общем рейтинге, а также стало четвертой компанией в Европе по темпам роста:

Czechoslovak Group (Чехия) +193%;

SpaceX (США) +103%;

Mitsubishi Electric (Япония) +87%;

Diehl (Германия) +53%;

Rheinmetall – (Германия) +47%;

АО УОП (Украина) +41%.

В то же время доходы двух российских компаний, попавших в рейтинг, выросли на 23% в 2024 году.

В отчете фиксируются высокие объемы производства боеприпасов, артиллерии, бронетехники и ракет, несмотря на санкции и дефицит импортных компонентов.

