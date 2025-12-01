Украина обратилась к европейским союзникам с просьбой выделить дополнительный €1 млрд до конца года. Это имеет критическое значение на фоне обострения российских авиаударов и усиления давления на фронте.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Украина нуждается в дополнительных средствах

Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук отметила, что стране необходимо дополнительное финансирование для заключения новых контрактов на американское вооружение через механизм PURL, по которому европейские партнеры закупают оружие в США и передают его Украине.

Сейчас смотрят

– Мы будем чрезвычайно благодарны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать оборудование через PURL, – сказала Гетманчук.

Средства необходимы как можно скорее, чтобы не допустить остановки поставок вооружений до конца года на фоне растущей угрозы со стороны врага.

В то же время уже известна поддержка от отдельных партнеров. Нидерланды готовы предоставить дополнительные €250 млн в рамках этой же программы — часть суммы будет направлена на авиацию, системы ПВО, а также, возможно, на самолеты и другие средства противовоздушной обороны.

В случае отсутствия дополнительной поддержки поставки могут фактически остановиться, что создаст серьезные риски для украинских военных и их обеспечения техникой на фоне обострения боевых действий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.