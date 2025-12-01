Україна вперше посіла власне місце в глобальному рейтингу як повноцінний виробник зброї.

Про це повідомив генеральний директор АТ Українська оборонна промисловість Герман Сметанін.

Місце України як виробника зброї

Він розповів, що шведський аналітичний центр SIPRI опублікував свіжий рейтинг 100 найбільших виробників озброєнь у світі. За його словами, вперше в історії до списку увійшла компанія Українська оборонна промисловість.

Він розповів, що підприємство посіло 52 зі 100 місць у загальному рейтингу. Водночас компанія – на шостому місці за темпами росту.

Як зазначив Сметанін, доходи у 2024 році становлять $3 млрд. Зростання в порівнянні з 2023 роком становить 41%.

Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа, зазначив гендиректор АТ Українська оборонна промисловість.

За словами Сметаніна, єдина регіональна група з падінням – Азія, проте це пояснюється здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї.

Серед лідерів рейтингу:

Lockheed Martin (США) – $64,6 млрд (+3,2%);

RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%);

Northrop Grumman (США) – $37,8 млрд (+3,3%);

BAE Systems (Велика Британія) – $33,7 млрд (+6,9%);

General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%).

Укроборонпром або підприємства, що входять до групи, мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній, зазначив Герман Сметанін.

Він зазначив, що європейські виробники зброї зросли в середньому на 13%:

Rheinmetall (Німеччина): +47%;

BAE Systems (Велика Британія): +6,9%;

Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів – виробництво для України);

Diehl (Німеччина): +53%.

На цьому тлі зростання на 41% в українській компанії – це рівень європейських країн, адже жодна з них не працює у настільки складних умовах.

АТ Українська оборонна промисловість опинилося на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту:

Czechoslovak Group (Чехія) +193%;

SpaceX (США) +103%;

Mitsubishi Electric (Японія) +87%;

Diehl (Німеччина) +53%;

Rheinmetall – (Німеччина) +47%;

АТ УОП (Україна) +41%.

Водночас доходи двох російських компаній, що потрапили до рейтингу, зросли на 23% у 2024 році.

У звіті фіксуються високі обсяги виробництва боєприпасів, артилерії, бронетехніки та ракет, попри санкції та дефіцит імпортних компонентів.

