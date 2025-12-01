Заявления российских пропагандистских ресурсов о якобы захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области не соответствуют действительности.

Об этом Центр противодействия дезинформации сообщил в Telegram.

Фейк россиян о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области: что известно

По данным 60 отдельной механизированной бригады и подразделений Третьего армейского корпуса, российская армия применяет знакомую тактику информационных провокаций.

Небольшие группы российских военных пытаются проникнуть в районы, которые не находятся под их контролем, чтобы быстро записать постановочные видео с флагами и выдать их за успешный штурм или занятие населенного пункта.

Украинские подразделения регулярно выявляют и уничтожают такие группы врага.

Линия обороны на этом участке фронта остается под контролем Сил обороны.

Как отметили в ЦПД, российские вбросы о якобы продвижении или захвате украинских сел — это элемент психологического давления.

Цель оккупантов — посеять тревогу среди украинцев и снизить доверие к украинским защитникам.

В Центре противодействия дезинформации призывают украинцев ориентироваться только на официальные и проверенные источники информации.

