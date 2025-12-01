ЦПД опроверг фейк о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области
- Небольшие ДРГ пытаются проникнуть в районы, которые им не подконтрольны, чтобы снять фейковые кадры с флагами и выдать это за "захват" Ставков и Новоселовки.
- Украинские подразделения регулярно уничтожают эти группы, а линия обороны на участке контролируется Силами обороны.
Заявления российских пропагандистских ресурсов о якобы захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области не соответствуют действительности.
Об этом Центр противодействия дезинформации сообщил в Telegram.
Фейк россиян о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области: что известно
По данным 60 отдельной механизированной бригады и подразделений Третьего армейского корпуса, российская армия применяет знакомую тактику информационных провокаций.
Небольшие группы российских военных пытаются проникнуть в районы, которые не находятся под их контролем, чтобы быстро записать постановочные видео с флагами и выдать их за успешный штурм или занятие населенного пункта.
Украинские подразделения регулярно выявляют и уничтожают такие группы врага.
Линия обороны на этом участке фронта остается под контролем Сил обороны.
Как отметили в ЦПД, российские вбросы о якобы продвижении или захвате украинских сел — это элемент психологического давления.
Цель оккупантов — посеять тревогу среди украинцев и снизить доверие к украинским защитникам.
В Центре противодействия дезинформации призывают украинцев ориентироваться только на официальные и проверенные источники информации.