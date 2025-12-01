Ворог застряг у міських боях: ДШВ про ситуацію в Покровську та Мирнограді
- Сили оборони продовжують успішно стримувати наступ ворога у Покровську, завдаючи йому значних втрат.
- Водночас українські воїни укріплюють позиції та забезпечують логістику в ускладнених умовах біля Мирнограда.
Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога у Покровську Донецької області. Водночас у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Українські воїни готуються до виконання завдань у зимовий період, укріплюють та належно облаштовують позиції.
Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 1 грудня.
Яка ситуація у Покровську 1 грудня
За інформацією 7 корпусу ДШВ, минулого місяця ворог повторно провалив черговий план з окупації Покровської агломерації, адже військово-політичне керівництво Росії оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні.
– Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях, – йдеться у заяві.
У листопаді українські військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 російського окупанта, ще 545 – поранені.
Сили оборони України знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки, повідомили у 7 корпусі ДШВ. Також українські воїни збили 3 220 безпілотників усіх видів.
Як зазначається, лише у Покровську за минулий місяць наші захисники знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат співмірна з чисельністю цілого батальйону, пояснили у 7 корпусі ДШВ.
Ситуація у Мирнограді 1 грудня
– Логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр, – йдеться у повідомленні.
За даними 7 корпусу ДШВ, фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики.
– Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення, – наголошується у заяві.
Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Зокрема, днями українські військові проводили заміну особового складу.
У 7 корпусі ДШВ оприлюднили результати роботи 425 окремого штурмового полку Скеля спільно із суміжними підрозділами, що діють у Покровську на південь від залізничного полотна.
Там додали, що після виявлення семи російських окупантів українські військові вступили у бій. Частину зачистили у стрілецькому бою.
Іншу частину, яка вдавала мертвих, вдалося ліквідувати за допомогою FPV.