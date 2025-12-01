Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога у Покровську Донецької області. Водночас у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Українські воїни готуються до виконання завдань у зимовий період, укріплюють та належно облаштовують позиції.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 1 грудня.

Яка ситуація у Покровську 1 грудня

За інформацією 7 корпусу ДШВ, минулого місяця ворог повторно провалив черговий план з окупації Покровської агломерації, адже військово-політичне керівництво Росії оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні.

– Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях, – йдеться у заяві.

У листопаді українські військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 російського окупанта, ще 545 – поранені.

Сили оборони України знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки, повідомили у 7 корпусі ДШВ. Також українські воїни збили 3 220 безпілотників усіх видів.

Як зазначається, лише у Покровську за минулий місяць наші захисники знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат співмірна з чисельністю цілого батальйону, пояснили у 7 корпусі ДШВ.

Ситуація у Мирнограді 1 грудня

– Логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр, – йдеться у повідомленні.

За даними 7 корпусу ДШВ, фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики.

– Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення, – наголошується у заяві.

Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Українські підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Зокрема, днями українські військові проводили заміну особового складу.

У 7 корпусі ДШВ оприлюднили результати роботи 425 окремого штурмового полку Скеля спільно із суміжними підрозділами, що діють у Покровську на південь від залізничного полотна.

Там додали, що після виявлення семи російських окупантів українські військові вступили у бій. Частину зачистили у стрілецькому бою.

Іншу частину, яка вдавала мертвих, вдалося ліквідувати за допомогою FPV.

