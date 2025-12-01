Широкое использование дронов значительно расширило так называемую «киллзону» на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Роботизированные комплексы – ключевой элемент войны будущего

— Как бы ни было трудно, Украина заботится о сохранении жизни и здоровья каждого своего воина. Эвакуация раненых и оказание медицинской помощи всегда в фокусе моего внимания, — заявил Сырский на служебном совещании.

Он подчеркнул, что из-за широкого применения БПЛА увеличивается зона поражения, эвакуация раненых становится все более сложной.

Сейчас смотрят

Враг коварно атакует стабилизационные пункты, нарушая международное гуманитарное право.

— Наши медицинские подразделения уходят под землю, а раненых с передовой эвакуируют наземные роботизированные комплексы, — отметил Сырский.

НРК эвакуировали с начала года 147 военных

Во время совещания представители боевых бригад поделились практическим опытом, который стоит внедрять и масштабировать.

Медики 151-й ОМБр обустроили современный и просторный подземный стабилизационный пункт. Медслужба 10-й ОГШБр рассказала об особенностях эвакуации раненых под ударами вражеских дронов.

Командир роты наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады продемонстрировал эффективность НРК, которыми с начала года эвакуировано 147 военных.

— Убежден, что у наземных роботизированных комплексов — большое будущее. Мы развиваем это направление, внедряем новые модели и применяем передовые подходы для эвакуации раненых в любых условиях, — отметил Сырский.

Во время совещания также обсудили успехи и проблемы, искали решение дефицита эвакуационной брони и другого необходимого оборудования.

Основное направление работы медслужбы ВСУ на декабрь — развитие и масштабирование роботизированных эвакуаций, внедрение передовых технологий и новых моделей для спасения жизни военных.

Враг активно применяет БПЛА и артиллерию, что повышает риски для медицинских подразделений на фронте.

ВСУ постоянно адаптируют медицинскую логистику, объединяя подземные пункты и роботизированные комплексы для безопасной и быстрой эвакуации раненых.

Такие решения уже доказали свою эффективность в боевых условиях и помогают сохранить жизни украинских воинов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.