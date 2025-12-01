Роботизированные комплексы – ключевой элемент войны будущего — Сырский
- Главнокомандующий ВСУ считает, что наземные роботизированные комплексы станут ключевым элементом войны будущего.
- С начала года роботизированные комплексы успешно эвакуировали 147 раненых военных.
Широкое использование дронов значительно расширило так называемую «киллзону» на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
— Как бы ни было трудно, Украина заботится о сохранении жизни и здоровья каждого своего воина. Эвакуация раненых и оказание медицинской помощи всегда в фокусе моего внимания, — заявил Сырский на служебном совещании.
Он подчеркнул, что из-за широкого применения БПЛА увеличивается зона поражения, эвакуация раненых становится все более сложной.
Враг коварно атакует стабилизационные пункты, нарушая международное гуманитарное право.
— Наши медицинские подразделения уходят под землю, а раненых с передовой эвакуируют наземные роботизированные комплексы, — отметил Сырский.
НРК эвакуировали с начала года 147 военных
Во время совещания представители боевых бригад поделились практическим опытом, который стоит внедрять и масштабировать.
Медики 151-й ОМБр обустроили современный и просторный подземный стабилизационный пункт. Медслужба 10-й ОГШБр рассказала об особенностях эвакуации раненых под ударами вражеских дронов.
Командир роты наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады продемонстрировал эффективность НРК, которыми с начала года эвакуировано 147 военных.
— Убежден, что у наземных роботизированных комплексов — большое будущее. Мы развиваем это направление, внедряем новые модели и применяем передовые подходы для эвакуации раненых в любых условиях, — отметил Сырский.
Во время совещания также обсудили успехи и проблемы, искали решение дефицита эвакуационной брони и другого необходимого оборудования.
Основное направление работы медслужбы ВСУ на декабрь — развитие и масштабирование роботизированных эвакуаций, внедрение передовых технологий и новых моделей для спасения жизни военных.
Враг активно применяет БПЛА и артиллерию, что повышает риски для медицинских подразделений на фронте.
ВСУ постоянно адаптируют медицинскую логистику, объединяя подземные пункты и роботизированные комплексы для безопасной и быстрой эвакуации раненых.
Такие решения уже доказали свою эффективность в боевых условиях и помогают сохранить жизни украинских воинов.