В ночь на воскресенье, 30 ноября, во время атаки на Вышгород в Киевской области российские ударные беспилотники были оснащены кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил руководитель Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестов.

Вышгород атаковали Шахеды с кассетными боеприпасами

— Все три Шахеды, которые вчера атаковали Вышгород, были с кассетными боеприпасами. Шахеды сбросили их на город, а затем ударили по домам города… когда три БпЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город, да еще и кассетами, мне сказать нечего, — написал он в Telegram.

В ГСЧС сообщили, что в Вышгороде спасатели провели уникальную операцию по разминированию после ночной атаки.

Один из российских дронов попал в крышу многоэтажного дома, но, к счастью, не взорвался.

На крыше спасатели обнаружили сам поврежденный беспилотник, его боевую часть и 21 кассетный боеприпас. Еще одну опасную кассету нашли во дворе жилого комплекса.

— Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент, — заявили в ГСЧС.

Для обезвреживания опасных элементов район вокруг дома огородили, жителей верхних этажей эвакуировали.

Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БПЛА использовали одновременно дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше здания.

Робот аккуратно собрал все взрывоопасные предметы в специальный контейнер, который впоследствии с помощью крана переместили в пиротехнический автомобиль.

В дальнейшем боеприпасы обезвредили контролируемым подрывом на специальном полигоне.

Напомним, во время ночной атаки в Вышгороде возникло несколько пожаров. В частности, загорелся один из многоэтажных домов.

По данным ГСЧС, погиб один человек, еще 19 получили ранения, среди пострадавших — четверо детей.

