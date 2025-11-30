Вышгород атаковали БпЛА с кассетными боеприпасами: для разминирования применили робота
- Российские Шахеды, атаковавшие Вышгород в ночь на 30 ноября, были оснащены кассетными боеприпасами.
- Спасатели ГСЧС обнаружили на крыше многоэтажки поврежденный дрон, его боевую часть, 22 кассетных элемента и провели уникальную операцию по их обезвреживанию.
В ночь на воскресенье, 30 ноября, во время атаки на Вышгород в Киевской области российские ударные беспилотники были оснащены кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил руководитель Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестов.
Вышгород атаковали Шахеды с кассетными боеприпасами
— Все три Шахеды, которые вчера атаковали Вышгород, были с кассетными боеприпасами. Шахеды сбросили их на город, а затем ударили по домам города… когда три БпЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город, да еще и кассетами, мне сказать нечего, — написал он в Telegram.
В ГСЧС сообщили, что в Вышгороде спасатели провели уникальную операцию по разминированию после ночной атаки.
Один из российских дронов попал в крышу многоэтажного дома, но, к счастью, не взорвался.
На крыше спасатели обнаружили сам поврежденный беспилотник, его боевую часть и 21 кассетный боеприпас. Еще одну опасную кассету нашли во дворе жилого комплекса.
— Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент, — заявили в ГСЧС.
Для обезвреживания опасных элементов район вокруг дома огородили, жителей верхних этажей эвакуировали.
Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БПЛА использовали одновременно дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше здания.
Робот аккуратно собрал все взрывоопасные предметы в специальный контейнер, который впоследствии с помощью крана переместили в пиротехнический автомобиль.
В дальнейшем боеприпасы обезвредили контролируемым подрывом на специальном полигоне.
Напомним, во время ночной атаки в Вышгороде возникло несколько пожаров. В частности, загорелся один из многоэтажных домов.
По данным ГСЧС, погиб один человек, еще 19 получили ранения, среди пострадавших — четверо детей.