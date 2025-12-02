Штурмовики ВС РФ грабят тела своих погибших сослуживцев – партизаны
Агенты движения Атеш из числа военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВС РФ сообщают, что после гибели “товарища” российские военные обыскивают его тело и присваивают все ценное: деньги, телефоны, части снаряжения, медальоны и личные вещи.
Об этом говорится в сообщении движения Атеш в Telegram-канале.
Штурмовики ВС РФ грабят своих
– Для них смерть сослуживца – это повод поживиться, а не повод для сочувствия, – отмечают партизаны.
Личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.
В Атеш отмечают, что командование набирает всех подряд – заключенных из колоний, наркозависимых и людей с криминальным прошлым.
Из-за этого в подразделениях распространяются “законы зоны”, мародерство становится обыденностью, а между военными растет недоверие и постоянные конфликты.
По данным партизан, хаос в подразделении уничтожает дисциплину, люди сосредоточены на себе, сплоченность исчезает, а боеспособность стремительно слабеет.