Агенты движения Атеш из числа военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВС РФ сообщают, что после гибели “товарища” российские военные обыскивают его тело и присваивают все ценное: деньги, телефоны, части снаряжения, медальоны и личные вещи.

Об этом говорится в сообщении движения Атеш в Telegram-канале.

Штурмовики ВС РФ грабят своих

– Для них смерть сослуживца – это повод поживиться, а не повод для сочувствия, – отмечают партизаны.

Личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.

Сейчас смотрят

В Атеш отмечают, что командование набирает всех подряд – заключенных из колоний, наркозависимых и людей с криминальным прошлым.

Из-за этого в подразделениях распространяются “законы зоны”, мародерство становится обыденностью, а между военными растет недоверие и постоянные конфликты.

По данным партизан, хаос в подразделении уничтожает дисциплину, люди сосредоточены на себе, сплоченность исчезает, а боеспособность стремительно слабеет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.