Агенти руху Атеш з-поміж військовослужбовців 30 окремої механізованої бригади ЗС РФ повідомляють, що після загибелі “товариша” російські військові обшукують його тіло й привласнюють усе цінне: гроші, телефони, частини спорядження, медальйони та особисті речі.

Про це йдеться у дописі руху Атеш у Telegram-каналі.

Штурмовики ЗС РФ грабують своїх

– Для них смерть товариша по службі – це привід поживитися, а не привід для співчуття, – зазначають партизани.

Особовий склад бригади вже тричі змінювався через величезні втрати.

В Атеш зазначають, що командування набирає всіх підряд – ув’язнених із колоній, наркозалежних та людей із кримінальним минулим.

Через це в підрозділах поширюються “закони зони”, мародерство стає буденністю, а між військовими зростає недовіра й постійні конфлікти.

За даними партизанів, хаос у підрозділі знищує дисципліну, люди зосереджені на собі, згуртованість зникає, а боєздатність стрімко слабшає.

