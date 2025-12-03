В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая требует от военнообязанных своевременно являться по повестке в ТЦК. За нарушение правил воинского учета военнообязанного гражданина могут объявить в розыск.

Причины для объявления в розыск определены законодательно. Чаще всего такой статус присваивают в случаях, когда гражданин нарушает требования воинского учета, а именно не явился в ТЦК в назначенный срок без уважительной причины, не удалось установить его местонахождение, или он уклоняется от прохождения военно-врачебной комиссии, уточнения учетных данных или постановки на воинский учет.

Можно ли отменить статус в розыске в Резерв+, мы спросили у адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерину Анищенко.

Возможно ли снятие с розыска в Резерв+

Как пояснила адвокат, статус “в розыске” возникает из-за нарушения правил воинского учета. В таком случае, если человек откроет приложение Резерв+, он увидит красную ленту, которая сигнализирует о розыске.

Чтобы быстро ее убрать, существует два способа: пойти в ТЦК или сразу оплатить штраф.

Можно ли снять статус в розыске в Резерв+ и не идти в ТЦК

Снятие с розыска в Резерв+ без посещения ТЦК возможно, для этого стоит сразу оплатить штраф. То есть, если пользователь зашел в Резерв+ и увидел отметку, нужно сразу произвести оплату штрафа.

— Но даже после уплаты штрафа может пройти три часа, иногда сутки, а иногда и несколько дней, пока красная отметка розыска не исчезнет. Это означает, что человек уже не находится в розыске, но в системе все еще может отображаться нарушение правил воинского учета, — подчеркнула адвокат.

Другой вариант снятия с розыска в Резерв+ — явиться в ТЦК, получить протокол, на основании которого ее признают виновной в нарушении правил воинского учета. После этого ей вручат постановление о привлечении к административной ответственности и предложат уплатить штраф.

Если штраф не будет уплачен, постановление передают в Государственную исполнительную службу. Но в таком случае сумма удвоится и добавятся расходы на государственного исполнителя.

Что будет, если вовремя не уплатить штраф

Адвокат подчеркнула, что штраф от ТЦК удваивается, если его не уплатить вовремя, аналогично нарушениям правил дорожного движения, когда просроченная оплата превращает сумму в двойную, и дело автоматически переходит исполнителям.

— Обычно люди обращаются к адвокатам уже тогда, когда им блокируют счета. Проверив номер производства в базе, оказывается, что существует постановление о привлечении к ответственности, выданное ТЦК. В большинстве случаев человек действительно не знал о постановлении и привлечении к ответственности. Именно поэтому стоит скачать приложение Резерв+ и мониторить свой статус, — посоветовала адвокат.

Проверить факт привлечения к ответственности можно по красной отметке в Резерве +. Стоит понимать, что процесс уже запущен. Тогда лицу остается либо ждать ареста счетов, либо самостоятельно обратиться в ТЦК, выяснить ситуацию и уплатить назначенный штраф.

