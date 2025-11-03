Мужчин в розыске и без учетных документов можно забронировать: подписан закон
- Бронирование для таких работников будет действовать 45 дней со дня приема на работу.
- Забронировать можно только один раз в год.
- Военнообязанный работник должен решить вопрос с военной регистрацией.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX относительно бронирования работников предприятий оборонного комплекса, которые имеют проблемы с воинским учетом.
Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.
Нововведения по бронированию мужчин
Так, бронированию подлежат военнообязанные работники критически важной отрасли, у которых нет или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, которые не состоят на воинском учете или не уточнили свои учетные данные.
Также можно забронировать работника, который находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса Украины).
Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора и предоставляется не более одного раза за один календарный год.
Предприятие имеет право уволить работника, если он не устранил нарушение воинского учета вовремя.
Особенности заключения трудового договора в условиях военного положения
При заключении трудового договора на предприятии испытательный срок при приеме на работу не может превышать 45 дней для любой категории работников.
Прием на работу работников, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ или которые не стоят на учете в ТЦК, призван решить вопрос кадрового дефицита и нехватки рабочей силы на оборонных и критических предприятиях.
Увольнение работников
Законом предлагается расширить возможности для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Так, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если такой работник в течение испытательного срока на предприятии не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства.