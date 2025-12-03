В Україні триває загальна мобілізація, яка вимагає від військовозобов’язаних вчасно з’являтися за повісткою до ТЦК. Через порушення правил військового обліку військовозобов’язаного громадянина можуть оголосити в розшук.

Причини для оголошення у розшук визначені законодавчо. Найчастіше такий статус присвоюють у випадках, коли громадянин порушує вимоги військового обліку, а саме не з’явився до ТЦК у призначений термін без поважної причини, не вдалося встановити його місце перебування, або він ухиляється від проходження військово-лікарської комісії, уточнення облікових даних чи постановки на військовий облік.

Чи можна скасувати статус у розшуку у Резерв+, ми розпитали адвокатку юридичної компанії Riyako&partners Катерину Аніщенко.



Чи можливе зняття з розшуку у Резерв+

Як пояснила адвокатка, статус “у розшуку” виникає через порушення правил військового обліку. У такому випадку, якщо особа відкриє застосунок Резерв+, вона побачить червону стрічку, яка сигналізує про розшук.

Щоб швидко її прибрати, існує два способи: піти до ТЦК або одразу сплатити штраф.

Чи можна зняти статус у розшуку у Резерв+ та не йти до ТЦК

Зняття з розшуку у Резерв+ без відвідування ТЦК можливе, для цього варто одразу сплатити штраф. Тобто, якщо користувач зайшов у Резерв+ і побачив позначку, потрібно одразу здійснити оплату штрафу.

– Але навіть після сплати штрафу може пройти три години, іноді доба, а іноді й кілька днів, поки червона позначка розшуку не зникне. Це означає, що людина вже не перебуває в розшуку, але в системі все ще може відображатися порушення правил військового обліку, – наголосила адвокатка.

Інший варіант зняття з розшуку у Резерв+ – з’явитися до ТЦК, отримати протокол, на підставі якого її визнають винною у порушенні правил військового обліку. Після цього їй вручать постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і запропонують сплатити штраф.

Якщо штраф не буде сплачено, постанову передають до Державної виконавчої служби. Але в такому випадку сума подвоїться і додадуться витрати на державного виконавця.

Що буде, якщо вчасно не сплатити штраф

Адвокатка наголосила, що штраф від ТЦК подвоюється, якщо його не сплатити вчасно, аналогічно до порушень правил дорожнього руху, коли прострочена оплата перетворює суму на подвійну, і справа автоматично переходить виконавцям.

– Зазвичай люди звертаються до адвокатів вже тоді, коли їм блокують рахунки. Перевіривши номер провадження у базі, виявляється, що існує постанова про притягнення до відповідальності, видана ТЦК. У більшості випадків людина справді не знала про постанову та притягнення до відповідальності. Саме тому варто завантажити застосунок Резерв+ та моніторити свій статус, – порадила адвокатка.

Перевірити факт притягнення до відповідальності можна по червоній позначці у Резерв +. Варто розуміти, що процес уже запущено. Тоді особі залишається або чекати арешту рахунків, або самостійно звернутися до ТЦК, з’ясувати ситуацію та сплатити призначений штраф.

