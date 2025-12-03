С начала прошедших суток произошло 191 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 113 управляемых авиабомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 052 дрона-камикадзе и осуществили 2 634 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник осуществил 163 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодезного и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степового.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг осуществил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

Потери РФ на 3 декабря 2025 года

личного состава – около 1 176 230 (+1 200);

танков – 11 393 (+6);

боевых бронированных машин – 23 682 (+3);

артиллерийских систем – 34 780 (+12);

РСЗО – 1 555 (+3);

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90);

крылатых ракет – 4 024;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 688 (+47);

специальной техники – 4 012 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

