Від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 113 керованих авіабомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 052 дрони-камікадзе та здійснили 2 634 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 3 грудня 2025

Ситуація в Україні на 3 грудня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник здійснив 163 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

Втрати ворога на 3 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 176 230 (+1 200);

танків – 11 393 (+6);

бойових броньованих машин – 23 682 (+3);

артилерійських систем – 34 780 (+12);

РСЗВ – 1 555 (+3);

засобів ППО – 1 253;

літаків – 430;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90);

крилатих ракет – 4 024;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 688 (+47);

спеціальної техніки – 4 012 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.