Дело об убийстве украинского писателя Владимира Вакуленко начали рассматривать в суде в январе 2024 года. Следствие установило все детали расправы врага над патриотом: кто похищал, пытал, расстреливал.

По данным правоохранителей, это боевики террористической “ЛНР”, которые воевали на стороне России: Владислав Нескородьев, Сергей Удоденко, Дмитрий Катькалов и Кирилл Мелащенко, которые в марте 2022 года во время оккупации Капитоловки в Изюмском районе похитили и расстреляли украинского писателя.

По данным следствия, на их руках кровь еще как минимум трех человек. Двоих оккупантов уже судят заочно, а дела других двух — только передали в суд. За этим следят не только в Украине, но и за рубежом. Приговора, пусть и заочного, ждет мать погибшего писателя Елена Игнатенко. За почти два года следствие идентифицировало новых фигурантов, но суд почти не сдвинулся с места, а теперь дело будут слушать заново.

Дело об убийстве Владимира Вакуленко

26 ноября 2025, Шевченковский районный суд Харькова. Рассматривается дело об убийстве украинского писателя Владимира Вакуленко. В зале коллегия судей под председательством Вячеслава Смирнова, обвинителя Харьковской областной прокуратуры и адвоката одного из оккупантов Сергея Удоденко.

Защитница обвиняемого Владислава Нескородьева участвует по видеосвязи. За окном раздается воздушная тревога, в громкоговоритель предупреждают об угрозе ударных беспилотников. Никто из участников процесса не уходит в укрытие, судья продолжает зачитывать постановление, вынесенное по ходатайству прокурора:

— Суд считает целесообразным вернуться к стадии подготовительного судебного заседания в уголовном производстве для решения вопроса об объединении уголовных производств.

Скамья подсудимых пуста, потому что это “trial in absentia” – заочное рассмотрение, так Украина судит оккупантов, которых пока не удалось задержать. Там должны были бы сидеть Владислав Нескородьев и Сергей Удоденко – жители Луганска, которые встали на сторону российской армии и воевали в составе террористической “ЛНР”.

После освобождения Изюмщины местные жители рассказали о жестоком обращении: селян грабили, пытали, убивали. Одной из жертв путинских боевиков стал Владимир Вакуленко – украинский писатель, патриот, отец ребенка с инвалидностью. Его похитили из дома, убили и выбросили на обочине дороги, где тело пролежало полтора месяца, пока его не подобрали местные ритуальщики.

Следствие установило причастных к преступлению — это военнослужащие 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва так называемой “ЛНР” 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации: командир роты Владислав Нескородьев на позывной “Лев”, его заместитель Дмитрий Катькалов — “Академик”, командир взвода Кирилл Мелащенко — “Кирьян” и пулеметчик Сергей Удоденко на позывной “Удод”.

Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, грабеже, пытках, жестоком обращении с гражданскими лицами и умышленном убийстве, совершенных по предварительному сговору – в прокуратуре говорят, что будут требовать пожизненного заключения. Всем четверым назначен защитник из центра бесплатной правовой помощи для справедливого судебного разбирательства в отсутствие обвиняемых.

Вычислить преступников было крайне сложно: испуганные селяне боялись свидетельствовать против путинских террористов, потерпевшие, которым удалось выжить, помнили только позывные или имена бандитов, а тела жертв были сильно изуродованы. Владимира Вакуленко нашли на стихийном захоронении в изюмском лесу в могиле под номером 319.

Туда, по приказу оккупационных властей, местная ритуальная служба свозила тела, которые находили на улицах, вывозили на окраину, закапывали в неглубокие ямы преимущественно без гробов и хоронили под номерами. Когда в сентябре 2022 года после освобождения Изюмщины их эксгумировали, опознать было крайне трудно.

— Выкопанное тело Владимира Вакуленко было настолько изменилось, что на месте эксгумации даже не могли установить его пол. И в записях захоронений ритуальной службы оно было записано как женское. Проводилась ДНК-экспертиза, также была проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению, причина смерти Владимира Вакуленко – огнестрельное ранение, а также переломы основных фаланг 1 и 2 пальцев левой кисти, – говорит начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Евгений Соколов. Соколов.

Сначала следователи Нацполиции Харьковской области смогли вычислить двух участников расправы над украинским патриотом — на это ушло около года, по данным правоохранителей, писателя застрелил Удоденко, приказ отдал Нескородьев. Им заочно объявили подозрения в ноябре 2023 года.

Следствие установило — они убили еще как минимум трех мужчин, а еще двоих пытали. Дело передали в суд в январе 2024 года, и следователи продолжали копать — по данным свидетелей, боевиков было больше. И в декабре 2024 года заочно сообщили о подозрении Дмитрию Катькалову, а в августе 2025 года — Кириллу Мелащенко. Следователи Нацполиции доложили о завершении расследования.

В это время в суде слушались дела Удоденко и Нескородева, все двигалось очень медленно: за два года прошли только подготовительные заседания и начали оглашать обвинительные акты. Заседания переносились, в частности, из-за длительной болезни одного из адвокатов.

В прокуратуре решили объединить дела четырех обвиняемых и ходатайствовали об этом в суде. К тому же, изменился состав суда, потому что внезапно ушла в отставку одна из судей, объясняют в прокуратуре. Пришлось все начинать заново.

— Во время судебного рассмотрения уголовного производства по обвинению Удоденко и Нескородьева в Шевченковский районный суд Харькова нами направлено еще два обвинительных акта в отношении обвиняемых Дмитрия Катькалова и Кирилла Мелащенко. Все четверо обвиняются в уголовных правонарушениях при одних и тех же обстоятельствах, здесь те же потерпевшие, свидетели, материалы имеют взаимосвязь, поэтому объединение делается для объективности, оперативности, с учетом практики Европейского суда по правам человека, — говорит начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Евгений Соколов.

Теперь, когда дело снова вернулось в стадию подготовительного заседания, мать погибшего писателя, его сын и другие потерпевшие могут подать гражданские иски и требовать от оккупантов возмещения, когда бы это ни произошло. Ранее это сделал только один из потерпевших – его иск на полмиллиона гривен, говорят в областной прокуратуре.

— Нам никто не подсказал, а мы не знали. Я же не знаю всех юридических тонкостей, поэтому мы ничего не подавали. Я все время с Виталиком, я связана, как говорится, по рукам и ногам, и не могу этим заниматься, — говорит Елена Игнатенко.

После смерти Владимира Вакуленко женщина воспитывает его сына Виталика, в январе ему исполнится 18 лет. Он имеет инвалидность, нуждается в постоянном уходе, его нельзя оставлять ни на минуту, говорит Елена Игнатенко. Когда Владимир был жив, он везде брал с собой сына: на литературные вечера, вместе носили на блокпосты помощь украинским защитникам, учил мальчика спасаться от вражеских бомб.

Именно с ним, тогда еще 14-летним, Владимира Вакуленко арестовали и привели в застенчик, который устроили в одном из домов в Капитоловке на улице Луговая. Людей держали в погребе в холоде и голоде, в антисанитарии и без возможности сходить в туалет.

— Это обычный сельский погреб в огороде: узкий, холодный, без каких-либо санитарных условий. Кого-то из пострадавших держали полуголыми, а это март, тогда ударили морозы, — рассказывают в прокуратуре.

Это было 22 марта 2022 года, Владимира с сыном забрали из родительского дома: все обыскали, отобрали телефоны, Владимира раздевали, искали татуировки, называли фашистом, били, потом бросили в автобус с отметкой “Z” и увезли. На прощание Владимир прокричал Слава Украине!, вспоминает отец писателя.

Владимиру угрожали оружием, раздевали, били по половым органам, требовали сотрудничества, и все это на глазах у Виталика, затем отпустили домой. А 24 марта 2022 года писателя снова задержали, отвезли в дом на Луговой, избивали, пытали, держали в подвале, затем вывезли в лес и расстреляли.

Благодаря показаниям потерпевших, селян, которые были свидетелями преступлений и опознали оккупантов по фото, а также проведенным экспертизам, следствие установило — банда причастна к убийству еще трех человек. 51-летнего Ивана и 76-летнего Леонида оккупанты задержали в лесу 23 марта 2022 года, когда те собирали шишки для самовара.

Их заподозрили в сборе информации для ВСУ, в течение недели пытали, затем вывезли в лес и убили: Ивана забили до смерти, Леонида расстреляли. А 24 марта 2022 года банда ворвалась в дом 59-летнего Юрия – ветерана АТО, мужчину избили, арестовали, в течение недели держали в подвале, пытали, затем вывезли в лес и расстреляли. Позже его тело также нашли на стихийном захоронении в изюмском лесу под номером 430.

От рук банды пострадали еще двое мужчин, которым удалось выжить.

— Это местные жители, один гражданский — его похитили, держали в погребе неделю, а потом отпустили. Второй — пожарный, их интересовало имущество, потому что это довольно состоятельная семья, его ограбили, приказали не выходить из дома, приставляли к виску пистолет, угрожали убийством, если не предоставит информацию о военных, полицейских и, как они говорили, “укронацистах”, — рассказывают в прокуратуре.

Следствие еще работает над установлением других участников террора над селянами, но эти четверо – основная банда, говорят в прокуратуре. В отношении них собрано достаточно доказательств.

— Нам достоверно известно на основании проведенных судебно-медицинских экспертиз трупов погибших, что это огнестрельные ранения, что это телесные повреждения, которые стали несовместимыми с жизнью, достаточно данных утверждать, что причина смерти — уголовная. По словам свидетелей, которых около 40 человек, известно, кто какую роль выполнял, с каким оружием ходил, хвастался или угрожал. Также по месту пыточной и на местах расстрела изъяты гильзы, пули, по которым проведены баллистические экспертизы и результаты совпадают с показаниями свидетелей. Также всех обвиняемых опознали по фото, — говорит начальник отдела Евгений Соколов.

Суд вернулся на стадию подготовительного заседания, следующее слушание назначено на 19 января 2026 года, тогда дела всех четырех обвиняемых должны объединить и начать рассматривать материалы заново. Такие темпы огорчают мать Владимира Вакуленко, Елена Игнатенко говорит, что хотела бы как можно скорее услышать приговор тем, кто издевался над ее сыном, пусть и заочный:

— Я хотела бы, чтобы суд был очным, чтобы посмотреть в эти бесстыдные глаза, хотя это было бы очень тяжело. То, что Вовчика убили – это преступление, это убийство абсолютно безоружного, беззащитного человека без суда, без следствия, без обвинения, их нужно судить – таково мое мнение.

Фото: Харьковская областная прокуратура

