Інвалідність – втрата здоров’я, що призводить до обмеження життєдіяльності особи у зв’язку з травмою або її наслідками, захворюванням, вродженими вадами тощо.

Згідно із законом України, держава зобов’язана створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю на рівні з іншими громадянами та забезпечити їм соціальний захист.

Як оформити інвалідність в Україні у 2025 році, куди звертатися та які документи знадобляться – читайте на Фактах ICTV.

Оформлення інвалідності в Україні 2025 – зміни

Під час війни кількість людей з інвалідністю суттєво зросла. Вони мають право на певні соціальні гарантії, що передбачені державою. Щоб їх отримати, потрібно оформити відповідну групу інвалідності.

Окрім людей, які здобули інвалідність внаслідок вроджених вад, травми, захворювання, отримати довідку також можуть люди, які отримали травму чи поранення внаслідок військової агресії (артобстрілу, ракетного бомбардування тощо).

З 1 січня 2025 року з метою зменшення бюрократії, цифровізації процедур та забезпечення прозорості було запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. Для цього було ухвалено постанову Кабінету міністрів України №1338 від 15 листопада 2024 року. Документ передбачає реформу МСЕК.

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що у 2025 році буде оцінюватись вплив травми чи хвороби на повсякденну діяльність людини. Зокрема, відбулися такі зміни:

Прибрали ЛКК з процесу встановлення інвалідності, що значно спрощує шлях для пацієнта

Встановили обʼєктивні критерії направлення на оцінювання та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та інтервенцій.

Забезпечили доступність та фаховість оцінювання завдяки складу команд з лікарів-практиків, які будуть рівномірно розподілені по території України.

Також було впроваджено електронну систему для всього процесу з цифровізації усіх документів та дій. Водночас дані пацієнтів та лікарів будуть приховані одні від одного до дня засідання, що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики.

Буде сформовано центр оцінювання для оскарження рішень, який складатиметься з медичних фахівців із різних закладів країни.

З 1 січня 2025 року документи для людей із безстроковим статусом інвалідності залишаються чинними.

Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, – термін повторного огляду подовжили на 6 місяців. Водночас усі документи, пільги, виплати, соціальні послуги та відстрочки зберігатимуться.

МОЗ повідомляє, що всі документи (висновки, довідки, акти й індивідуальні програми реабілітації), які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставами для отримання визначених законодавством пільг, виплат, допомоги, гарантій, відстрочок тощо.

Як оформити інвалідність в Україні 2025

З 1 січня 2025 року рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів ухвалюють експертні команди лікарів з оцінювання повсякденного функціонування, які працюють на базі лікарень.

Вони надають витяг, за допомогою якого люди з інвалідністю зможуть отримувати (або продовжувати отримувати) пенсії, пільги, компенсації, допомоги чи надбавки. Витяг із рішення експертної команди також може бути використаний для цілей, визначених законами Про військовий обов’язок та військову службу та Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Оцінювання може проводитися дистанційно, очно, заочно або за місцем перебування пацієнта, залежно від стану людини​​.

МОЗ детально пояснює, як відбувається нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, детальніше за посиланням.

Для того, щоб оформити інвалідність в Україні, необхідно:

Звернутися до свого лікаря. Він проведе відповідні обстеження, а за необхідності випише направлення на оцінювання щоденного функціонування.

Після обстеження необхідно підготувати пакет документів для медичної комісії, зокрема:

паспорт чи інші документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер платника податків; військово-обліковий документ (за наявності); медичні документи, які підтверджують діагноз та описують поточний стан здоров’я (включно з документами про раніше встановлену інвалідність). Можуть знадобитися виписки з амбулаторної карти (025/о) або після стаціонарного лікування чи втручання (форма 027/о); медичні висновки та результати обстежень, які включають дані про заклад охорони здоров’я, спеціаліста або лабораторію, а також інформацію про стан пацієнта та діагноз відповідно до Міжнародної класифікації хвороб індивідуальний реабілітаційний план у разі, якщо пацієнт проходив курс реабілітації; документи, що підтверджують причини встановлення інвалідності, попередні висновки та довідки МСЕК. Нагадуємо, що всі документи, видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними у 2025 році. інші документи, залежно від конкретної ситуації.

Лікар внесе всю інформацію до електронної системи та створить направлення.

Людина отримає сповіщення від медичного закладу про форму, час і місце оцінювання.

Розгляд відбуватиметься залежно від визначеного формату в призначений день.

Рішення експертної команди додатково прийде на електронну пошту чи рекомендованим листом, а також вся необхідна інформація буде передана до органів соціальної сфери.

Необхідно буде обрати один із чотирьох видів оцінки:

очний — огляд безпосередньо в закладі охорони здоровʼя; дистанційний — із використанням методів і засобів телемедицини; заочний — без особистої участі людини, виключно за наданими на розгляд документами; виїзний — за місцем перебування або лікування людини.

Підставами для додаткового направлення на обстеження можуть бути зміни причини, закінчення строку інвалідності або оновлення рекомендацій індивідуальної програми реабілітації.

Повний списком цілей направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи можна переглянути в документі МОЗ за посиланням.

У разі якщо людині інвалідність (із зазначенням строку повторного огляду) було встановлено до набрання чинності нової постанови і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, і вона не проходила такий повторний огляд в медико-соціальних експертних комісіях, тоді:

чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено другу або третю групи інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, були зобов’язані в період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до порядку, затвердженого постановою.

Інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, мають пройти оцінювання повсякденного функціонування до 1 квітня 2026 року.

Кому не потрібно проходити оцінювання повсякденного функціонування

До числа тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, належать:

люди, місцем проживання яких є території, що внесені до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

люди, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, не чують, не розмовляють, не бачать (на обидва чи одне око), не мають очей (ока), кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, в яких наявне онкологічне захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, люди з інвалідністю з дитинства.

