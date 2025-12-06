Сырский: ВСУ – основа государственности, гарантии безопасности невозможны без украинского солдата
- Главнокомандующий Александр Сырский в видеообращении ко Дню Вооруженных сил Украины назвал ВСУ прочной основой украинской государственности, без которой невозможна ни одна модель гарантий безопасности.
- Он подчеркнул, что современная украинская армия закалена и осознает свою историческую миссию выстоять в войне за независимость Украины.
Сегодня Вооруженные силы Украины – это прочная основа украинской государственности. Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в видеообращении ко Дню Вооруженных сил Украины.
Сырский о Дне Вооруженных сил Украины
— Сегодня – наш день. День Вооруженных сил Украины. Сегодня ВСУ – это отпечаток украинского общества, который показывает, кто мы есть как нация: солидарные, настойчивые, несокрушимые. — заявил Сырский.
По его словам, современная украинская армия закалена, обучена и технологична, а также сознательна в отношении своей исторической миссии.
По его мнению, нет права повторить ошибки столетней давности, поэтому необходимо выстоять в войне за свободу и независимость Украины.
— И мы обязательно выстоим. Мы стремимся закончить эту войну, как никто другой. Но мы знаем точно, что ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без украинского солдата, — утверждает он.
В день Вооруженных сил Украины главнокомандующий отметил, что хочет поздравить каждого защитника, а также всех, кто приближает победу и долгожданный мир для Украины.
Он считает, что это честь — идти бок о бок в одном строю. По его словам, украинские воины потом и кровью, но идут к своей цели: нанести агрессору военное поражение, сохранить Украину, отстоять ее независимость и свободу.
— Склоняю голову в память о каждом павшем в нашей борьбе. Ваша жертва будет вознаграждена и не будет напрасной. Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Героям слава, — подчеркнул Сырский.