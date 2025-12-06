Сьогодні Збройні сили України – це міцна основа української державності. Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у відеозверненні до Дня Збройних сил України.

Сирський про День Збройних сил України

– Сьогодні – наш день. День Збройних сил України. Сьогодні ЗСУ – це відбиток українського суспільства, який показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. – заявив Сирський.

За його словами, сучасне українське військо є загартованим, навченим і технологічним, а також свідомим щодо своєї історичної місії.

На його думку, немає права повторити помилки сторічної давнини, тому необхідно вистояти у війні за свободу та незалежність України.

– І ми обов’язково вистоїмо. Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без українського солдата, – стверджує він.

У день Збройних сил України головнокомандувач зазначив, що хоче привітати кожного захисника, а також усіх, хто наближає перемогу та довгоочікуваний мир для України.

Він вважає, що це честь – йти пліч-о-пліч в одному строю. За його словами, українські воїни потом та кров’ю, але йдуть до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю.

– Схиляю голову в пам’ять про кожного полеглого в нашій боротьбі. Ваша жертва буде відплачена та не буде марною. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава, – наголосив Сирський.

