В воскресенье, 7 декабря, генерала армии Александра Кузьмука уволили с должности внештатного советника командующего Силами территориальной обороны.

Это решение приняли после скандала в СМИ, связанного с его возвращением и вручением наград военнослужащим.

Об этом сообщили в Facebook Силы территориальной обороны ВСУ.

Сейчас смотрят

Кузьмука уволили из Сил ТрО

— В ответ на многочисленные запросы: генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником командующего Силами ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года. Согласно сегодняшнему решению командующего Силами ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с должности внештатного советника, – говорится в сообщении.

Александр Кузьмук вручил военнослужащим ТрО ведомственные награды и ценные подарки.

Это событие вызвало широкий резонанс, поскольку Кузьмук является бывшим министром обороны и ранее работал в правительстве Виктора Януковича, что и стало поводом для критики.

Кузьмук занимал должность министра обороны с 1996 по 2001 год и в период с конца 2004-го до начала 2005 года.

В 2007 году он некоторое время исполнял обязанности вице-премьер-министра Украины. Кроме того, он был народным депутатом 4-го и 6-го созывов от Партии регионов.

В 2019 году президент Владимир Зеленский уволил Кузьмука с военной службы.

В 2018 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по заказу Верховной Рады установил, что именно во время, когда Кузьмук возглавлял Минобороны, произошло снижение обороноспособности украинской армии.

Фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.