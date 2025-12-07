У неділю, 7 грудня, генерала армії Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони.

Це рішення ухвалили після скандалу в ЗМІ, пов’язаного з його поверненням та врученням нагород військовослужбовцям.

Про це повідомили у Facebook Сили територіальної оборони ЗСУ.

Кузьмука звільнили з Сил ТрО

– У відповідь на численні запити: генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника, – йдеться у повідомленні.

Олександр Кузьмук вручив військовослужбовцям ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки.

Ця подія викликала широкий резонанс, оскільки Кузьмук є колишнім міністром оборони і раніше працював в уряді Віктора Януковича, що й стало приводом для критики.

Кузьмук обіймав посаду міністра оборони з 1996 до 2001 року та у період із кінця 2004-го до початку 2005 року.

У 2007 році він певний час виконував обов’язки віце-прем’єр-міністра України. Крім того, він був народним депутатом 4-го та 6-го скликань від Партії регіонів.

У 2019 році президент Володимир Зеленський звільнив Кузьмука з військової служби.

У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради встановив, що саме за часів, коли Кузьмук очолював Міноборони, відбулося зниження обороноздатності української армії.

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

