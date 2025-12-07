Ексміністра оборони Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО
- Генерала Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил ТрО.
- Резонанс спричинила його участь у нагородженні військових, адже Кузьмук є колишнім міністром оборони та працював в уряді Віктора Януковича.
У неділю, 7 грудня, генерала армії Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони.
Це рішення ухвалили після скандалу в ЗМІ, пов’язаного з його поверненням та врученням нагород військовослужбовцям.
Про це повідомили у Facebook Сили територіальної оборони ЗСУ.
Кузьмука звільнили з Сил ТрО
– У відповідь на численні запити: генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника, – йдеться у повідомленні.
Олександр Кузьмук вручив військовослужбовцям ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки.
Ця подія викликала широкий резонанс, оскільки Кузьмук є колишнім міністром оборони і раніше працював в уряді Віктора Януковича, що й стало приводом для критики.
Кузьмук обіймав посаду міністра оборони з 1996 до 2001 року та у період із кінця 2004-го до початку 2005 року.
У 2007 році він певний час виконував обов’язки віце-прем’єр-міністра України. Крім того, він був народним депутатом 4-го та 6-го скликань від Партії регіонів.
У 2019 році президент Володимир Зеленський звільнив Кузьмука з військової служби.
У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради встановив, що саме за часів, коли Кузьмук очолював Міноборони, відбулося зниження обороноздатності української армії.
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ