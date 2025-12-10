На конец прошедших суток на фронте произошло 164 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 40 авиационных ударов, сбросив 109 управляемых бомб. Также враг привлек для поражения 3313 дронов-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 10 декабря 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 386-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

