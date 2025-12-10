Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 10 декабря 2025 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 164 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 40 авиационных ударов, сбросив 109 управляемых бомб. Также враг привлек для поражения 3313 дронов-камикадзе.
Карта боевых действий в Украине на 10 декабря 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 386-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
