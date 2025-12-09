Украина уже применяет оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан с баллистическими ракетами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 9 декабря.

Зеленский о применении ОТРК Сапсан

По словам главы государства, Украина применяет ракеты Долгий Нептун, Паляниця и Фламинго, а также начала использовать ОТРК Сапсан.

— Отвечу на этот вопрос пока риторически обобщенно, потому что не хочу, чтобы враг знал все прецеденты и детали. Нептуны действительно очень хорошо работают. И есть моменты, когда наш враг считает, что было применение Нептунов. Пусть так и продолжает считать, — сказал Зеленский.

23 июня тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина начала серийное производство новой баллистической ракеты Сапсан.

Тогда он рассказал, что это оружие уже удалось испытать в бою, ведь ракета попала в российскую военную цель на расстоянии около 300 км.

Украинская баллистическая ракета Сапсан способна нести боевой заряд массой 480 кг, что более чем в два раза превышает полезную нагрузку американских ракет ATACMS.

Кроме того, Сапсан имеет сверхзвуковую скорость, которая более чем в пять раз превышает скорость звука.

Хотя официальная информация о дальности полета ракеты Сапсан отсутствует, однако предполагают, что это оружие способно поражать цели на расстоянии около 500 км.

