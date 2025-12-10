На кінець минулої доби на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб. Також ворог залучив для ураження 3313 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025

Втрати ворога на 10 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 183 620 (+1 010) осіб;

танків – 11 404 (+1);

бойових броньованих машин – 23 692 (+1);

артилерійських систем – 34 969 (+25);

РСЗВ – 1 563 (+0);

засобів ППО – 1 253 (+0);

літаків – 431 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177);

крилатих ракет – 4 058 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 350 (+107);

спеціальної техніки – 4 019 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 386-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

