Карта бойових дій на 10 грудня 2025 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб. Також ворог залучив для ураження 3313 дронів-камікадзе.
Карта бойових дій в Україні на 10 грудня 2025
Втрати ворога на 10 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 183 620 (+1 010) осіб;
- танків – 11 404 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 692 (+1);
- артилерійських систем – 34 969 (+25);
- РСЗВ – 1 563 (+0);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177);
- крилатих ракет – 4 058 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 350 (+107);
- спеціальної техніки – 4 019 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 386-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
