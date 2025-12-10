С начала 2025 года войска РФ оккупировали 0,77% территории Украины. Это на 12% больше, чем за весь 2024 год (4168 кв. км) или на 22% – чем за такой же период 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные американского Института исследования войны (ISW).

Продвижение российских войск в 2025 году: что известно

Там отмечают, что анализ данных Генштаба Украины показал, что российские войска за это время понесли потери в 391 270 человек убитыми и ранеными – или около 83 на квадратный километр.

– Маловероятно, что продвижение россиян будет более быстрым в ближайшей и среднесрочной перспективе, – говорится в исследовании.

Как отмечают в ISW, поле боя, где доминируют дроны, лишает российские войска возможности вести маневренную войну в необходимых для быстрого продвижения оперативного уровня масштабах.

– Украинские средства защиты на основе дронов имеют некоторые уязвимости (например, погодные факторы), которые российские войска смогли использовать для достижения тактически значимых продвижений, но украинские средства защиты от дронов в целом лишили российские войска возможности использовать бронированную технику и проводить механизированный маневр и заставили российские войска выполнять изнурительные пехотные миссии, – говорится в материале.

Исследователи считают, что это равновесие вряд ли быстро изменится, если не произойдут внезапные изменения в фундаментальных технологиях и оперативных концепциях, лежащих в основе текущей войны в Украине.

В то же время отмечается, что ресурсы РФ не безграничны, а руководство страны сталкивается со сложностями в стратегической поддержке генерации российских сил.

– Путин, вероятно, готовится попытаться компенсировать почти исчерпание добровольного набора Россией в 2026 году, мобилизуя элементы стратегического резерва России для поддержки боевых операций в Украине. Однако Кремль вряд ли проведет разовую масштабную мобилизацию в настоящее время и, скорее всего, будет настойчиво набирать резервистов на постоянной основе, – пишут в исследовании.

По оценкам ISW, российская кампания по военному захвату части Донецкой области, включая сильно укрепленный крепостной пояс Украины, который в настоящее время контролируют Силы обороны, может длиться не менее двух-трех лет и “приведет к сложным и дорогостоящим сражениям, которые РФ может быть не в состоянии выдержать”.

– Усилия России по когнитивной войне направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к передаче этой хорошо защищенной территории России без боя, что позволит России избежать затрат значительного количества времени и ресурсов на попытки захвата ее на поле боя, – отмечают исследователи.

Кроме прочего, по их информации, передача Донецкой области России создаст условия для возобновления агрессии с более выгодных позиций в момент, который Кремль выберет как наиболее подходящий для себя.

Особенно это видно по тому, что диктатор Владимир Путин и его приспешники продолжают указывать на то, что их долгосрочная стратегическая цель – это контроль над всей Украиной, а не только над ее южными и восточными регионами.

Напомним, в 2024 году Россия захватила 4168 кв. км, в основном – поля и небольшие поселения в Украине и Курской области РФ.

Это стоило им потерь в более чем 420 тыс. человек за год. В ISW тогда отмечали, что при сохранении темпов продвижения 2024 года российским войскам понадобится более двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области, и то только в случае, если ВСУ не проведут никаких существенных контратак.

Источник : ISW

