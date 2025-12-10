Від початку 2025 року війська РФ окупували 0,77% території України. Це на 12% більше, ніж за весь 2024 рік (4168 кв км) чи на 22% – ніж за такий самий проміжок 2024 року.

Про це свідчать дані американського Інституту дослідження війни (ISW).

Просування російських військ у 2025 році: що відомо

Там наголошують, що аналіз даних Генштабу України показав, що російські війська за цей час зазнали втрат у 391 270 осіб убитими та пораненими – або близько 83 на квадратний кілометр.

– Малоймовірно, що просування росіян буде швидшим у найближчій та середньостроковій перспективі, – йдеться в дослідженні.

Як зазначають в ISW, поле бою, де домінують дрони, позбавляє російські війська можливості вести маневрену війну в необхідних для швидкого просування оперативного рівня масштабах.

– Українські засоби захисту на основі дронів мають деякі вразливості (наприклад, погодні фактори), які російські війська змогли використати для досягнення тактично значних просувань, але українські засоби захисту від дронів загалом позбавили російські війська можливості використовувати броньовану техніку та проводити механізований маневр і змусили російські війська виконувати виснажливі піхотні місії, – сказано в матеріалі.

Дослідники вважають, що ця рівновага навряд чи швидко зміниться, якщо не відбудуться раптові зміни в фундаментальних технологіях та оперативних концепціях, що лежать в основі поточної війни в Україні.

Водночас наголошується, що ресурси РФ не безмежні, а керівництво країни стикається зі складнощами у стратегічній підтримці генерування російських сил.

– Путін, ймовірно, готується спробувати компенсувати майже вичерпання добровільного набору Росією у 2026 році, мобілізуючи елементи стратегічного резерву Росії для підтримки бойових операцій в Україні. Однак Кремль навряд чи проведе разову масштабну мобілізацію наразі та, найімовірніше, наполегливо набиратиме резервістів на постійній основі, – пишуть в дослідженні.

За оцінками ISW, російська кампанія з військового захоплення частини Донецької області, включаючи сильно укріплений фортечний пояс України, який наразі контролюють Сили оборони, може тривати не менше двох-трьох років та “призведе до складних і дороговартісних битв, які РФ може бути не в змозі витримати”.

– Зусилля Росії щодо когнітивної війни спрямовані на те, щоб підштовхнути Україну та Захід до передачі цієї добре захищеної території Росії без бою, що дозволить Росії уникнути витрат значної кількості часу та ресурсів на спроби захоплення її на полі бою, – наголошують дослідники.

Крім іншого, за їхньою інформацією, передача Донецької області Росії створить умови для поновлення агресії з більш вигідних позицій у час, який обере Кремль як найбільш вдалий для себе.

Особливо це видно за рахунок того, що диктатор Володимир Путін та його оплічники продовжують вказувати на те, що їхня довгострокова стратегічна мета – це контроль над усією Україною, а не лише над її південними та східними регіонами.

Нагадаємо, у 2024 році Росія захопила 4168 кв км, здебільшого – поля і невеликі поселення в Україні та Курській області РФ.

Це коштувало їм втрат у понад 420 тис. осіб за рік. У ISW тоді зазначали, що при збереженні темпів просування 2024 року російським військам знадобиться більше ніж два роки, щоб захопити решту Донецької області, і то лише в разі, якщо ЗСУ не проведуть жодних суттєвих контратак.

Джерело : ISW

