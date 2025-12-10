8 декабря в Киевской школе экономики (KSE) состоялась международная конференция Nordic Support to Ukraine’s European Future: Joint Efforts for Recovery and Integration.

Международная конференция по восстановлению, устойчивости и евроинтеграции

Событие было посвящено роли Нордических стран – Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии – в укреплении устойчивости Украины, послевоенном восстановлении и европейской интеграции.

Событие объединило дипломатов, исследователей, представителей общественного сектора и государственных институтов, которые совместно обозначили дальнейшие шаги для углубления партнерства между Украиной и странами Северной Европы.

Конференция стала возможной благодаря финансовой поддержке Правительства Швеции и была организована при содействии Офиса вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

Первую дискуссию открыл ректор Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик, который представил результаты исследований KSE по поддержке Украины Нордическими странами. С начала полномасштабной войны 2022 Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция стали надежными партнерами Украины, оказывая значительную финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

В целом, эти страны предоставили 28,4 млрд евро, что составляет 8,8% всей международной поддержки Украины. Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия входят в ТОП-15 стран по объемам двусторонней помощи, а в отношении соотношения помощи к ВВП эти страны занимают ведущие позиции среди всех доноров.

— Поддержка стран Северной Европы – это не только политическое решение, но и свидетельство их настоящей преданности. Мы искренне благодарны налогоплательщикам и странам, демонстрирующим единство, позволяя своим правительствам вкладывать значительные ресурсы не во внутренние нужды, а в помощь Украине.

Эта поддержка охватывает широкий спектр сфер — от обороны и энергетики до образования и институционального сотрудничества — и во многих из них именно страны Северной Европы являются мировыми лидерами, сообщил ректор Университета Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик.

Он отметил, что благодаря поддержке наших партнеров в KSE студенты могут учиться в сильной международной среде, а университетское сообщество — расти и делать качественную науку.

– Университет объединяет ведущих профессоров и исследователей, которые развивают образовательные программы, ведут научные проекты и формируют будущее Украины, – добавил Тимофей Брик.

Особой темой события стал запуск Шведского центра европейского будущего Украины (Swedish Center for European Future), открытого в KSE в 2025 году при поддержке Правительства Швеции.

Центр уже зарекомендовал себя мощной междисциплинарной платформой для научного сотрудничества и аналитики в рамках европейской интеграции Украины. Он объединяет академический, аналитический и дискуссионный потенциал KSE Institute и KSE University.

Благодаря образовательным программам, исследовательским проектам и публичным мероприятиям Центр выступает интеллектуальным центром стратегического партнерства между Украиной и Швецией на пути к общему европейскому будущему.

Важной составляющей его работы является развитие академического сотрудничества: 14 профессоров университета получили почетный титул Swedish Distinguished Professors. Их экспертиза и вовлеченность повышают академические стандарты KSE и способствуют формированию нового поколения лидеров, способных глубоко понимать демократические процессы и продвигать их на национальном и международном уровнях.

Представители посольств Швеции, Дании, Норвегии обсудили: вклад Нордических стран на пути Украины в ЕС, сотрудничество во время полномасштабной войны, роль доверия и равенства как основы реформ.

— Мир – экзистенциально важный для каждого из нас. И сегодня именно он оказался под угрозой – нарушение мира создает риски для всего мира. Итак, речь идет не только о наших отношениях или соседстве, не только о солидарности с Украиной — речь идет о сохранении глобального порядка, которым мы его знаем. Ведь если можно безнаказанно нападать на другую страну, разрушая систему безопасности и международное гуманитарное право, то возникает вопрос: в каком мире мы тогда живем? – отметила заместитель посла Швеции в Украине Эльза Хостад.

В разговоре с участием Анн Линде, экс-министра иностранных дел Швеции, и Дмитрия Кулебы, экс-министра иностранных дел Украины, речь шла о ключевой роли дипломатии, опыте Украины и стран ЕС в контексте российско-украинской войны, а также о глобальных последствиях российской агрессии и важности единства союзников в противодействии ей.

Модератором второй панели выступила Алина Зубкович, академический директор KSE и глава Nordic Ukraine Forum.

– После 2022 года произошли две фундаментальные изменения. Первая – мир признал, что Украина является Европой. Вторая — Украина стала видимой и значимой частью глобального порядка. Агрессия России против союзника НАТО в Европе — это только вопрос времени. Это не вопрос “случится”, это вопрос “когда”. Она и дальше будут испытывать и атаковать саму концепцию единства, — сказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Экс-министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказала мнение, что одна из ключевых задач — углубление партнерства, межличностных контактов и взаимодействия между бизнесами и институтами.

– Такие двусторонние связи имеют огромное значение, ведь дипломатия – это не только официальные переговоры, но и отношения и долгосрочная преданность партнерам. В странах Северной Европы мы построили институции, которые делают нас сильнее, и поэтому важно сближать наши институции и развивать масштабные программы обменов между странами, — добавила она.

Третья панель была сосредоточена на роли гражданского общества в формировании международной поддержки Украины. Представители общественных инициатив и волонтерских организаций обсудили вклад гражданского общества в укрепление доверия к Украине, опыт украинских сообществ в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии, а также нордические практики равенства, образования и устойчивого развития, которые могут быть полезны для Украины.

Среди спикеров — Юли Арнфред Боесен, директор Ukrainian-Danish Youth House, Эллен-Елена Рейнолдс, директор Operation Aid, Тильда Адденбрук, военный медик, Дарья Кулинич, менеджер Repower, Виктория Германчук, глава KSE EU club, студенческий клуб KSE.

Конференция стала важной платформой для углубления стратегического партнерства между Украиной и Нордическими странами. Дипломаты, эксперты и общественные деятели подтвердили общее видение: поддержка Украины сегодня – это инвестиция в стабильное европейское будущее.

Справка. Киевская школа экономики (KSE) – это образовательная, исследовательская и аналитическая экосистема мирового уровня, которая уже 30 лет формирует поколение лидеров, поддерживает государственные институты и укрепляет устойчивость Украины. KSE объединяет Университет, KSE Graduate Business School, аналитический центр KSE Institute, KSE ProfTech и благотворительный фонд KSE Foundation, входящий в 5 крупнейших фондов Украины.

Фото: KSE

