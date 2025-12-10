8 грудня у Київська школи економіки (KSE) відбулася міжнародна конференція Nordic Support to Ukraine’s European Future: Joint Efforts for Recovery and Integration.

Міжнародна конференція про відновлення, стійкість та євроінтеграцію

Подія була присвячена ролі Нордичних країн — Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії — у зміцненні стійкості України, повоєнному відновленні та європейській інтеграції.

Подія об’єднала дипломатів, дослідників, представників громадського сектору та державних інституцій, які спільно окреслили подальші кроки для поглиблення партнерства між Україною та країнами Північної Європи. Конференція стала можливою завдяки фінансовій підтримці Уряду Швеції та була організована за сприяння Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Першу дискусію відкрив ректор Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік, який представив результати досліджень KSE щодо підтримки України Нордичними країнами. З початку повномасштабної війни 2022 року Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція стали надійними партнерами України, надаючи значну фінансову, військову та гуманітарну підтримку.

Загалом ці країни надали 28,4 млрд євро, що становить 8,8% усієї міжнародної підтримки України. Данія, Швеція, Норвегія та Фінляндія входять до ТОП-15 країн за обсягами двосторонньої допомоги, а щодо співвідношення допомоги до ВВП ці країни займають провідні позиції серед усіх донорів.

– Підтримка країн Північної Європи — це не лише політичне рішення, а свідчення їхньої справжньої відданості. Ми щиро вдячні платникам податків і країнам, які демонструють єдність, дозволяючи своїм урядам вкладати значні ресурси не у внутрішні потреби, а в допомогу Україні. Ця підтримка охоплює широкий спектр сфер — від оборони й енергетики до освіти та інституційної співпраці — і у багатьох з них саме країни Північної Європи є світовими лідерами, – повідомив ректор Університету Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік.

Він зазначив, що завдяки підтримці наших партнерів у KSE студенти мають можливість навчатися у сильному міжнародному середовищі, а університетська спільнота — зростати й робити якісну науку.

– Університет об’єднує провідних професорів та дослідників, які розвивають освітні програми, ведуть наукові проєкти та формують майбутнє України, – додав Тимофій Брік.

Особливою темою події став запуск Шведського центру європейського майбутнього України (Swedish Center for European Future), відкритого в KSE у 2025 році за підтримки Уряду Швеції.

Центр уже зарекомендував себе як потужна міждисциплінарна платформа для наукової співпраці та аналітики в межах європейської інтеграції України. Він об’єднує академічний, аналітичний і дискусійний потенціал KSE Institute та KSE University.

Завдяки освітнім програмам, дослідницьким проєктам і публічним заходам Центр виступає інтелектуальним осередком стратегічного партнерства між Україною і Швецією на шляху до спільного європейського майбутнього.

Важливою складовою його роботи є розвиток академічної співпраці: 14 професорів університету отримали почесний титул Swedish Distinguished Professors. Їхня експертиза та залученість підвищують академічні стандарти KSE й сприяють формуванню нового покоління лідерів, здатних глибоко розуміти демократичні процеси та просувати їх на національному та міжнародному рівнях.

Представники посольств Швеції, Данії, Норвегії обговорили: внесок Нордичних країн у наближення України до ЄС, співпрацю під час повномасштабної війни роль довіри та рівності як основи реформ.

– Мир — екзистенційно важливий для кожного з нас. І сьогодні саме він опинився під загрозою — порушення миру створює ризики для всього світу. Тож, йдеться не лише про наші стосунки чи сусідство, не лише про солідарність із Україною — мова про збереження глобального порядку, яким ми його знаємо. Адже якщо можна безкарно нападати на іншу країну, руйнуючи систему безпеки та міжнародне гуманітарне право, то постає питання: у якому світі ми тоді живемо? – зазначила заступниця посла Швеції в Україні Ельза Хостад.

У розмові за участі Анн Лінде, ексміністерки закордонних справ Швеції, та Дмитра Кулеби, ексміністра закордонних справ України, йшлося про ключову роль дипломатії, досвід України та країн ЄС у контексті російсько-української війни, а також про глобальні наслідки російської агресії та важливість єдності союзників у протидії їй.

Модераторкою другої панелі виступила Аліна Зубкович, академічна директорка KSE та голова Nordic Ukraine Forum.

– Після 2022 року відбулися дві фундаментальні зміни. Перша — світ визнав, що Україна є Європою. Друга — що Україна стала видимою та значущою частиною глобального порядку. Агресія росії проти союзника НАТО в Європі — це лише питання часу. Це не питання “чи станеться”, це питання “коли”. Вона і надалі випробовуватимуть та атакуватимуть саму концепцію єдності, – сказав ексміністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ексміністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде висловила думку, що одне з ключових завдань — поглиблення партнерства, міжособистісних контактів і взаємодії між бізнесами та інституціями.

– Такі двосторонні зв’язки мають величезне значення, адже дипломатія — це не лише офіційні перемовини, а й стосунки та довгострокова відданість партнерам. У країнах Північної Європи ми збудували інституції, які роблять нас сильнішими, і тому важливо зближувати наші інституції та розвивати масштабні програми обмінів між країнами, – додала вона.

Третя панель була зосереджена на ролі громадянського суспільства у формуванні міжнародної підтримки України. Представники громадських ініціатив та волонтерських організацій обговорили внесок громадянського суспільства у зміцнення довіри до України, досвід українських спільнот у Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії, а також нордичні практики рівності, освіти та сталого розвитку, які можуть бути корисними для України.

Серед спікерів — Юлі Арнфред Боєсен, директорка Ukrainian-Danish Youth House, Еллен-Елена Рейнолдс, директорка Operation Aid, Тільда Адденбрук, військова медикиня, Дарія Кулинич, менеджерка Repower, Вікторія Германчук, голова KSE EU club, студентський клуб KSE.

Конференція стала важливою платформою для поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Нордичними країнами. Дипломати, експерти та громадські діячі підтвердили спільне бачення: підтримка України сьогодні — це інвестиція у стабільне європейське майбутнє.

Довідка. Київська школа економіки (KSE) — це освітня, дослідницька та аналітична екосистема світового рівня, яка вже 30 років формує покоління лідерів, підтримує державні інституції та зміцнює стійкість України. KSE поєднує Університет, KSE Graduate Business School, аналітичний центр KSE Institute, KSE ProfTech і благодійний фонд KSE Foundation, який входить до 5 найбільших фондів України.

