Переговоры о прекращении войны России в Украине предусматривают три документа: мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на заявление неназванного украинского чиновника.

Что предусматривают переговоры о прекращении войны

Как отметил обозреватель издания Дэвид Игнатиус, мир в Украине должен выглядеть следующим образом:

суверенное государство;

его границы защищены международными гарантиями безопасности;

является частью Европейского Союза;

восстанавливает экономику с помощью крупных инвестиций из США и Европы.

Ссылаясь на ряд неназванных американских и украинских чиновников, обозреватель утверждает, что Украина должна вступить в Европейский Союз в 2027 году, в соответствии с определенной договоренностью.

Как отмечается, такое быстрое вступление беспокоит некоторые государства ЕС. Но администрация президента США Дональда Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии, которая не хочет членства Украины в ЕС.

— Членство будет способствовать торговле и инвестициям. Но, пожалуй, самое важное то, что это заставит Украину контролировать свою пагубную культуру коррупции в государственных предприятиях. Быстрое членство Киева в ЕС выглядит для меня как победа, — считает обозреватель.

По его мнению, США должны предоставить гарантии безопасности для Украины, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне, если Россия снова начнет вторжение. Он отметил, что Украина хочет подписания такого соглашения со стороны США и ратификации его в Конгрессе, а страны Европы должны подписать отдельные гарантии безопасности.

В то же время должно быть предусмотрено, что суверенитет Украины будет защищен от любого российского вето.

Будет ли ограничение ВСУ и что ждет Донецкую область

Однако до сих пор продолжается обсуждение деликатных вопросов, среди которых — ограничение Вооруженных сил Украины. Кроме этого, возможно создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии прекращения огня от Донецкой области до городов Запорожье и Херсон, за которой тяжелое вооружение будет запрещено.

Согласно плану, эта линия якобы будет находиться под тщательным контролем, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи.

— Обмен территориями является неотъемлемой частью соглашения, но Украина и США до сих пор торгуются о том, как будут проведены границы. Россия требует от Украины отказаться от примерно 25% Донецкой области, которые она все еще удерживает. Американские переговорщики попробовали различные формулы, чтобы сделать эту уступку более приемлемой для Зеленского. Одним из способов урегулировать этот вопрос является корейская модель, — говорится в материале.

Также обозреватель отметил, что материалы переговоров предусматривают вывод из-под российской оккупации крупнейшей в Европе — Запорожской атомной электростанции, расположенной в захваченном Энергодаре.

В материале отмечается, что на переговорах обсуждается возможность передачи контроля над объектом США, что нравится некоторым украинским чиновникам как гарантия устойчивости против российской агрессии.

Каким будет экономическое восстановление Украины

Администрация Белого дома намерена стимулировать инвестиции и экономический рост в Украине, планируя использовать для этого, в частности, более $200 млрд замороженных российских активов, хранящихся в Европе.

Представители Трампа уже выдвинули предложение о выделении Украине $100 млрд из этих активов в качестве репараций, однако эту сумму потенциально можно увеличить.

Кроме того, американские чиновники обсуждают с CEO BlackRock Ларри Финком возрождение плана создания Фонда развития Украины, который вместе с Всемирным банком должен привлечь $400 млрд для реконструкции.

По мнению обозревателя, безусловно, Трамп хочет аналогичных инвестиционных и реконструкционных инициатив для России.

Обозреватель считает, что Трампу не следует настаивать на принципе “сейчас или никогда”, поскольку такая тактика может оставить его без результата, а война рискует перейти в более разрушительную стадию.

